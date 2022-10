Stiri pe aceeasi tema

Presedintele chinez Xi Jinping a fost reales duminica la conducerea Partidului Comunist, dupa ce a anihilat orice contestare, devenind astfel cel mai puternic lider al Chinei dupa Mao Zedong, fondatorul regimului comunist chinez, informeaza agentiile internationale de presa, scrie Rador.

China urmarește unificarea cu Taiwanul „intr-un ritm mult mai rapid" decat se aștepta anterior, a declarat secretarul de stat american Antony Blinken, potrivit BBC.

Se așteapta ca președintele Chinei, Xi Jinping, sa iși consolideze controlul asupra puterii in momentul in care incepe la Beijing un congres istoric al Partidului Comunist, informeaza bbc.com. Este probabil ca delegații sa-i acorde dlui Xi un al treilea mandat la șefia partidului.

Presedintele chinez Xi Jinping ar urma sa obtina, cu exceptia unei surprize, un al treilea mandat, inedit, la conducerea Chinei incepand cu 23 octombrie, a doua zi dupa data de inchidere a Congresului Partidului Comunist, anuntata sambata, potrivit AFP.

Iranul, Rusia și China intentioneaza sa organizeze exerciții navale comune in aceasta toamna, a declarat, joi, șeful Statului Major General al Forțelor Armate Iraniene, Mohammad Bagheri, in timpul unei conferințe de presa sustinuta in cadrul paradei Forțelor Armate Iraniene, potrivit Rador.

Federația Rusa și China nu candideaza la conducerea intregii lumi, alte țari avand o astfel de inclinatie, a declarat, duminica, secretarul de presa al președintelui rus, Dmitri Peskov, vorbind la postul de televiziune "Rossia-1", relateaza Rador.

China și Rusia nu s-au apropiat niciodata de formarea unei noi ordini mondiale in favoarea lor, iar razboiul dezlanțuit de Rusia impotriva Ucrainei nu a facut decat sa intareasca determinarea Occidentului, relateaza CNN intr-o analiza.

Oficiali chinezi au initiat demersuri pentru organizarea unei intalniri intre presedintele Xi Jinping si omologul sau din Statele Unite, Joseph Biden, in noiembrie, afirma oficiali citati de publicatia The Wall Street Journal.