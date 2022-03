Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat China ca se va expune la represalii in cazul in care sprijina invazia ruseasca in Ucraina. Avertismentul a fost lansat cu cateva ore inainte de discuția programata a președintelui Joe Biden cu Xi Jinping.

- UPDATE 7 Statele Unite, Uniunea Europeana, NATO si Grupul natiunilor puternic industrializate, G7, vor aplica noi sanctiuni masive Rusiei, in scopul izolarii pe plan mondial, a afirmat vineri presedintele american, Joseph Biden, dupa o conversatie cu omologul sau din Ucraina, Volodimir Zelenski. „In…

- Presedintele american, Joseph Biden, a afirmat, joi dupa-amiaza, ca efectele sanctiunilor impuse de Occident sunt mult mai grave in Rusia decat pe plan intern, pentru cetatenii din Statele Unite. "Asa cum am spus de la inceput, vor fi costuri pe plan intern in contextul in care impunem sanctiuni…

- Statele Unite vor suspenda importurile de petrol, gaze si carbune din Rusia, in contextul sanctiunilor masive aplicate din cauza invaziei militare ruse in Ucraina, a anuntat, marti dupa-amiaza, presedintele Joseph Biden.

- ”Este necesar sa putem mentine sanctiuni de durata”, a justificat duminica, la postul ARD, ministrul german de Externe Annalena Baerbock. ”Nu este de niciun folos daca in trei saptamani descoperrim ca mai avem doar cateva zile de electricitate in Germana si trebuie sa revenim asupra acestor sanctiuni”,…

- Situatia ramane "critica" in contextul crizei cu Rusia, afirma presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, evidentiind, dupa videoconferinta organizata de presedintele SUA, Joseph Biden, cu lideri din cadrul NATO, necesitatea consolidarii apararii pe flancul de est.

- Presedintele Statelor Unite, Joseph Biden, a discutat duminica dupa-amiaza cu omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, liderul de la Casa Alba reafirmand angajamentul fata de suveranitatea Ucrainei si pledand pentru continuarea eforturilor diplomatice pentru evitarea unui atac al Rusiei. "Presedintele…

