- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, susține ca pandemia de coronavirus și, implicit, criza generata de aceasta a afectat sanatatea psihica a milioane de oameni.

- Criza sanitara provocata de Covid-19 ar putea arunca in saracie extrema pana la 100 de milioane de persoane, un numar mai mare decat se estima anterior, a avertizat presedintele Bancii Mondiale, David Malpass, intr-un interviu acordat AFP, preluat de Agerpres. Anterior, institutia financiara internationala…

- Libanul a reintrat, vineri, in izolare pentru mai mult de doua saptamani, dupa o grava crestere a numarului contaminarilor cu coronavirus. Restrictiile se multimplica in lume iar 100 de milioane de persoane risca sa ajunga intr-o situatie de saracie extrema, relateaza AFP, potrivit news.ro.In Liban,…

- Presedintele iranian a avertizat ca spitalele din tara vor avea de doua ori mai multe paturi pentru a trata pacientii infectati cu noul coronavirus. Autoritatile din Iran au raportat ca 269.440 de oameni au fost infectati cu COVID-19. "Daca astazi ne bazam pe acest raport, care spune…

- Brazilia a depasit pragul de 2 milioane de contaminari cu noul coronavirus, iar India este a treia cea mai afectata tara din lume, cu peste 1 milion de cazuri de infectare, potrivit News, care citeaza BBC.In mai putin de o luna, in Brazilia - cea mai populata tara sud-americana (cu 210 milioane de locuitori)…

- Nu mai putin de 2.457 de oameni au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus, a anuntat purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii din Iran. Cati oameni au murit din cauza coronavirusului in Iran Autoritatile sanitare iraniene au raportat, pana in prezent, 227.662 cazuri de infectii…

- 349 de milioane de oameni din intreaga lume ar dezvolta forme grave ale infecției cu COVID-19 și ar avea nevoie de spitalizare in cazul contactarii virusului, arata un studiu britanic publicat in revista The...