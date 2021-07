Xi Jinping se afla in prezent intr-o vizita in Tibet, prima vizita efectuata de un presedinte chinez pe "Acoperisul Lumii" in ultimii 31 de ani, a informat presa oficiala chineza, relateaza AFP. Liderul de la Beijing a sosit miercuri in localitatea Nyingchi, din sud-estul regiunii autonome, a anuntat vineri agentia Xinhua dupa 48 de ore. Vizita sa coincide cu marcarea a 70 de ani de la invadarea Tibetului de catre trupele comuniste, un eveniment sarbatorit la Beijing ca o "eliberare pasnica". Semn al sensibilitatii politice a regiunii, doar un presedinte chinez in exercitiu a mers in vizita in…