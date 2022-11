Stiri pe aceeasi tema

- Germania si China au convenit sa respinga orice idee de atac nuclear in razboiul din Ucraina, a declarat vineri cancelarul german Olaf Scholz la finalul unei vizite la Beijing, in contextul in care Rusia a evocat in mod repetat aceasta amenintare, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.

- Președintele rus Vladimir Putin l-a asigurat pe președintele turc Recep Tayyip Erdogan ca nu va folosi arme nucleare impotriva Ucrainei. Așa a afirmat speakerul liderului turc Ibrahim Kalyn, relateaza RBC-Ucraina cu referire la Agenția Anadolu. „In timpul convorbirilor telefonice, partea rusa a asigurat…

- Președintele american Joe Biden a transmis joi ca retorica lui Vladimir Putin privind posibila utilizare a armelor nucleare in Ucraina este „periculoasa”, aratandu-se sceptic fața de comentariile sale potrivit carora nu are intenția sa le foloseasca, transmite Reuters. „Daca nu are nicio intenție, de…

- Presedintele Joe Biden a declarat ca Rusia ar face o „greseala grava, grava” daca ar desfasura o arma nucleara tactica in Ucraina, acesta fiind cel mai recent avertisment adresat presedintelui Vladimir Putin impotriva escaladarii conflictului care dureaza de luni de zile, transmite CNN. Inalti oficiali…

- Presedintele rus Vladimir Putin va suporta ”consecinte grave” daca va folosi arme nucleare in razboiul din Ucraina, a declarat un purtator de cuvant al Downing Street, relateaza The Guardian.

- Presedintele american Joe Biden a apreciat ca amenintarile ruse de a folosi arme nucleare in conflictul din Ucraina pun lumea in pericol de "Armageddon" pentru prima data de la criza rachetelor din Cuba, in plina desfasurare a Razboiului Rece. Este un avertisment dur cu privire la pericolele din spatele…

- Vladimir Putin a fost incolțit, așa ca pe zi ce trece devine din ce in ce mai probabil sa foloseasca arme nucleare tactice – spune fostul ofițer CIA Robert Baer. Intr-un interviu acordat CNN, fostul ofițer de informații a subliniat ca, avand in vedere eșecurile militare suferite de armata rusa in Ucraina,…

- Presedintele american Joe Biden l-a avertizat din nou pe omologul sau rus Vladimir Putin sa nu foloseasca armele chimice sau nucleare in Ucraina. Avertismentul, un extras din emisiunea 60 Minutes care va fi difuzata duminica pe CBS, a fost dat publicitații in avans.