Presedintele chinez, Xi Jinping, le-a cerut marti Coreei de Nord si Statelor Unite sa "concretizeze" rezultatele recentului summit de la Singapore, in cadrul unei intrevederi la Beijing cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. La randul sau, liderul nord-coreean a felicitat China pentru "promovarea denuclearizarii Peninsulei Coreene, precum si pentru rolul sau important in protejarea pacii si a stabilitatii" in regiune, a informat televiziunea de stat chineza CCTV. Televiziunea chineza a transmis imagini de la intrevederea celor doi lideri, alaturi de sotiile lor, la Palatului Poporului…