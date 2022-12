Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele chinez Xi Jinping i-a transmis vineri omologului rus Vladimir Putin ca drumul pana la negocieri de pace privind razboiul din Ucraina nu va fi lipsit de obstacole si ca Beijingul isi va mentine „pozitia obiectiva si corecta” in aceasta chestiune.

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca doreste sa intareasca cooperarea militara cu China, in cadrul unei videoconferinte cu liderul chinez Xi Jinping, laudand rezistenta Moscovei si Beijingului in fata "presiunii" occidentale, relateaza Reuters.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat vineri, 30 decembrie, ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, relateaza Reuters și News.ro . Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.…

- Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.In declaratiile introductive. transmise in direct de televiziunea rusa de stat, Vladimir Putin a subliniat ca relatiile dintre Rusia si China sunt tot mai importante ca factor de stabilizare si a spus ca Moscova vizeaza…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri ca se așteapta ca președintele chinez Xi Jinping sa faca o vizita de stat in Rusia in primavara anului 2023, relateaza Reuters, citata de The Guardian . In comentariile introductive de la o videoconferința intre cei doi lideri, transmise de televiziunea…

- Schimburile comerciale intre ruble și yuani au crescut in octombrie de peste 80 de ori peste nivelul inregistrat in februarie, cand Rusia a declanșat invadarea Ucrainei, iar Occidentul a replicat cu sancțiuni fara precedent menite sa loveasca in economia ruseasca, relateaza Reuters.Prin comparație,…

- Un eventual atac nuclear al Rusiei asupra Ucrainei ar schimba cursul conflictului si aproape sigur ar declansa o „riposta fizica” din partea aliatilor Kievului si posibil din partea Aliantei Nord-Atlantice, afirma un oficial NATO. Orice utilizare a armelor nucleare de catre Moscova ar avea „consecinte…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a semnat marti un decret care declara in mod oficial ca 'imposibila' perspectiva oricaror negocieri intre Kiev si liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, dar lasa usa deschisa pentru discutii cu Rusia, transmite agenția Reuters, preluata de