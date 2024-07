Stiri pe aceeasi tema

- Rusia și China ar trebui sa-și mențina atașamentul fața de relațiile de prietenie in contextul situației dificile din lume. Acest lucru a fost declarat de președintele chinez Xi Jinping in timpul unei intilniri cu președintele rus Vladimir Putin. "In contextul unei situații internaționale departe de…

- Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele țarii și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a dat instrucțiuni importante cu privire la prevenirea inundațiilor și a efectelor secetei și asigurarea in mod eficient a siguranței oamenilor și a proprietaților.…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski dezvaluie ca omologul sau chinez Xi Jinping i-”a dat cuvantul sau” ca Beijingul nu va vinde armament Rusiei”, relateaza AFP. ”Am discutat la telefon cu liderul Chinei. El mi-a spus cp nu va vinde arme Rusiei.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va participa la summitul principalelor natiuni industrializate din G7, programat sa aiba loc in Italia in perioada 13-15 iunie, a confirmat sambata seara un purtator de cuvant al premierului italian Giorgia Meloni, potrivit DPA, citat de AGERPRES.

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit joi in China pentru o vizita de doua zile in cursul careia se va intalni cu omologul sau chinez Xi Jinping si va incerca sa obtina un sprijin mai mare pentru efortul sau de razboi impotriva Ucrainei, relateaza AFP. Potrivit imaginilor difuzate de televiziunea…

- Dupa Franța și inaintea Ungariei, președintele Chinei a sosit marți seara la Belgrad, in Serbia, țara cunoscuta ca „un partener privilegiat al Beijingului in Europa”. Dar, subliniaza corespondentul RFI la Belgrad, aceasta vizita in Serbia capata o dimensiune in mod special simbolica, marcand implinirea…

- Cu ocazia apropiatei vizite a președintelui Chinei, Xi Jinping, in Serbia, președintele Serbiei, Aleksandar Vucic, a acordat pentru China Media Group un interviu in exclusivitate. Șeful statului sarb a declarat ca, in prezent, comerțul anual dintre China și Serbia a ajuns la 6 miliarde de dolari, iar…

- Presedintele chinez Xi Jinping a pledat luni, la Paris, ca tara sa si Uniunea Europeana sa-si consolideze "coordonarea strategica" si sa ramana "partenere", in pofida diferendurilor multiple, de la comert la Ucraina, relateaza AFP, potrivit Agerpres.