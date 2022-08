Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o dupa-amiaza insorita de iunie, Wang Qun s-a hotarat sa escaladeze gardul de oțel inalt de cațiva metri. Prima sa privire catre visul american a fost sa admire palmierii și casele de peste granița. Spre deosebire de multe dintre miile de imigranți care urmareau sa treaca ilegal granița dintre…

- Un magnat canadian de origine chineza, Xiao Jianhua, care a "disparut" in 2017 de la un hotel din Hong Kong, a fost condamnat la 13 ani de inchiosoare, anunta vineri justitia chineza, relateaza AFP. Xiao Jianhua era, atunci cand a fost arestat, unul dintre cei mai bogati oameni din China - averea ii…

- Autoritatile din Shanghai impun rezidentilor din noua cartiere ale orasului si din unele regiuni mai mici sa efectueze teste anti-COVID-19 in perioada 26-28 iulie, au precizat autoritatile municipale luni, dupa aparitia unor cazuri locale sporadice in capitala comerciala a Chinei, potrivit Reuters.…

- Shanghai-ul nu a anuntat sambata niciun nou caz de COVID-19, o premiera de la inceputul lunii martie si de la aparitia epidemiei in oras, informeaza AFP. „Nu au existat cazuri confirmate de COVID-19 cu transmitere locala si nicio noua infectie asimptomatica locala in Shanghai pe 24 iunie 2022”, au anuntat…

- Autoritațile chineze au anunțat sambata, 25 iunie, ca niciun caz nou de COVID-19 nu a fost inregistrat in Shanghai in ultimele 24 de ore, relateaza AFP, citata de Agerpres . Este pentru prima data de la inceputul lunii martie cand metropola anunța un astfel de bilanț. „Nu au existat cazuri confirmate…

- La șapte decenii dupa ce Stalin și Mao Zedong incepeau relațiile dintre cele doua țari, Republica Populara Chineza și Uniunea Sovietica, s-a schimbat total dinamica puterii. In prezent, Xi Jinping deține puterea in relația dintre Moscova și Beijing, iar Vladimir Putin s-a transformat in vasalul liderului…

- Autoritatile din Beijing au anuntat duminica relaxarea mai multor restrictii anti-COVID-19, dupa o luna de temeri legate de o posibila plasare in lockdown a celor 22 de milioane de locuitori din capitala Chinei, informeaza AFP. Metropola chineza s-a confruntat la sfarsitul lunii aprilie cu o puternica…

- Cei mai mulți din cei aproape 25 de milioane de locuitori din Shanghai au ieșit din lockdown pe 1 iunie, dupa doua luni de blocaj din cauza COVID-19. La o zi dupa relaxarea restricțiilor, mai multe cartiere din metropola chineza s-au intors insa in izolare, dupa ce au fost depistate șapte cazuri de…