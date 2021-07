Xi Jinping a promis joi ca va finaliza „reunificarea” cu Taiwanul autonom si ca va „zdrobi” orice incercari de independenta, ceea ce a starnit o reactie puternica din partea Taipeiului. „Rezolvarea chestiunii Taiwan si realizarea reunificarii complete a patriei-mama sunt sarcinile istorice statornice ale Partidului Comunist Chinez si aspiratia comuna a intregului popor chinez”, a […] The post Xi Jinping face o promisiune cu iz razboinic: "Vom zdrobi incercarile de independenta" first appeared on Ziarul National .