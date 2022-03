Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden a discutat cu presedintele Chinei, prin videoconferința, timp de aproximativ doua ore, despre cum s-ar putea implica China in razboiul din Ucraina, dupa ce Rusia a cerut ajutor. Iata concluziile.

- In ajunul discuției cu președintele chinez Xi Jinping, președintele american Joe Biden a declarat ca "va da de ințeles clar faptul ca China va purta raspunderea pentru orice acțiune pe care o va lua pentru a sprijini agresiunea rusa și noi nu vom ezita s-o invinuim", scrie SCMP. Potrivit canalului telegram…

- Presedintele american Joe Biden va purta, vineri, o discutie cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in cadrul careia ii va transmite ca tara sa va fi responsabila pentru orice act care vizeaza sprijinirea Rusiei in agresiunea ei, a transmis, joi, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken.

- Președintele american Joe Biden va vorbi vineri cu liderul chinez Xi Jinping despre „gestionarea concurenței dintre cele doua țari ale noastre, precum și a razboiului Rusiei impotriva Ucrainei și a altor probleme de interes comun”, a declarat, joi, secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, relateaza …

- Joe Biden va avea, vineri, o discuție cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in contextul in care Statele Unite face presiuni asupra Chinei pentru a nu oferi sprijin Rusiei in razboiul impotriva Ucrainei. Cei doi lideri vor discuta despre gestionarea competitiei intre cele doua tari, despre ofensiva rusa…

- China a refuzat sa condamne atacul Rusiei asupra Ucrainei sau sa-l numeasca o invazie și le cere țarilor occidentale sa respecte „preocuparile legitime de securitate” ale Rusiei. Crucea Roșie a Chinei va oferi ajutor umanitar Ucrainei „cat mai curand posibil”, a declarat luni ministrul de externe Wang…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, care si-a propus medierea in criza ucraineana, acuza vineri Occidentul de faptul ca "inrautateste lucrurile" intre Moscova si Kiev, relateaza AFP. "O spun deschis, din nefericire occidentalii nu au oferit pana in prezent niciun ajutor in solutionarea conflictului.…

- Un inalt oficial responsabil de politica americana referitoare la China a declarat miercuri ca Washingtonul intentioneaza sa stabileasca obiective comune privind cooperarea economica cu tarile din regiunea indo-pacifica la inceputul anului 2022, in contextul in care Statele Unite urmaresc sa contracareze…