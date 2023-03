Stiri pe aceeasi tema

Pe fondul creșterii pericolelor interne și externe președintele belarus poarta convorbiri la Beijing

Propaganda de la Beijing include mesaje aliniate cu Moscova despre razboiul din Ucraina, spune James Rubin, coordonatorul Global Engagement Center, un organism al departamentului de stat american inființat pentru a „expune și contracara" propaganda și dezinformarea straina, scrie The Guardian.

Presedintele Chinei, Xi Jinping, intentioneaza sa efectueze o vizita in Rusia in urmatoarele luni, pentru o intalnire cu omologul sau, Vladimir Putin, in contextul in care Beijingul a elaborat un plan de pace si vrea contacte cu toate partile pentru oprirea razboiului din Ucraina.

Administratia de la Beijing a respins, luni, acuzatiile Washingtonului privind furnizarea de sprijin Rusiei pentru invazia militara in Ucraina si a transmis ca Statele Unite sunt responsabile de izbucnirea conflictului militar si de intretinerea acestuia, noteaza Mediafax.

In urma cu cateva saptamani Vladimir Putin și Xi Jinping au promis ca vor aprofunda legaturile bilaterale dintre Rusia și China. In schimb, in cadrul unor conversații private, mai mulți oficiali chinezi au declarat pentru Financial Times ca „Beijingul nu ar trebui sa urmeze pur și simplu Rusia" in

Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a avut luni prima discutie telefonica cu noul sau omolog chinez Qin Gang, care a preluat pe 31 decembrie conducerea diplomatiei de la Beijing, a anuntat MAE rus, potrivit agentiei EFE, informeaza Agerpres.

China si Rusia ar trebui sa-si "consolideze coordonarea strategica" si sa "injecteze mai multa stabilitate in lume", a declarat vineri presedintele chinez Xi Jinping intr-o discutie prin videoconferinta cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza agentia oficiala de presa a Chinei, Xinhua, informeaza

Liderul rus Vladimir Putin a declarat vineri ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, informeaza Reuters.