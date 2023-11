Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden doreste sa restabileasca legaturile cu China la nivel militar, a declarat consilierul pentru securitate nationala de la Casa Alba, Jake Sullivan, cu cateva zile inainte ca presedintele SUA si liderul chinez sa se intalneasca la San Francisco, relateaza Reuters.

- Presedintele american Joe Biden s-a intalnit vineri cu ministrul chinez de externe Wang Yi, cu care a avut o ora de discutii pe care Casa Alba le-a caracterizat drept o "buna oportunitate" pentru a mentine deschise liniile de comunicare intre cele doua tari rivale geopolitic, relateaza Reuters, citat…

- Presedintele chinez Xi Jinping a avertizat miercuri impotriva decuplarii de China, in deschiderea forumului Initiativei „O centura, un drum” (Belt and Road Initiative, BRI), criticand eforturile Occidentului de a-si reduce dependenta de economia chineza, transmite Reuters, preluat de Agerpres.

- Beijingul l-a convocat pe ambasadorul german in China dupa ce ministrul de Externe, Annalena Baerbock, l-a numit pe președintele Xi Jinping "dictator", a anunțat Berlinul, in cea mai recenta escaladare a tensiunilor dintre cele doua țari, potrivit The Guardian.

- China a protestat pe cale diplomatica pe langa Berlin dupa ce ministrul de externe german, Annalena Baerbock, l-a numit pe presedintele Xi Jinping "dictator", a anuntat luni Ministerul chinez de Externe, calificand aceasta eticheta drept "absurda" si o "provocare politica deschisa", informeaza Reuters,…

- Presedintele chinez Xi Jinping va lipsi probabil de la summitul G20 care va avea loc saptamana viitoare in India, au declarat pentru Reuters surse din India si China care au informatii pe aceasta tema.Doi oficiali indieni, un diplomat stabilit in China si un oficial care lucreaza pentru guvernul…