Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a parasit miercuri Rusia dupa o vizita de stat in care a avut intalniri care au durat ore bune cu omologul sau rus Vladimir Putin, caruia i-a prezentat planul sau de pace pentru a pune capat razboiului din Ucraina si cu care a incheiat acorduri politice si economice…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, i-a transmis omologului rus, Vladimir Putin, sa aiba grija pentru ca vor urma schimbari pe care lumea nu le-a mai vazut de 100 de ani, iar cei doi vor conduce lumea.Dialogul dintre cei doi: Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Președintele chinez Xi Jinping și liderul rus Vladimir Putin au semnat in cursul zilei de azi, in cea de-a a doua zi a vizitei lui Xi la Moscova, o declarație comuna, cerand soluționarea crizei ucrainene și angajamentul Rusiei de a relua discuțiile menite sa puna capat razboiului din Ucraina. Ce și-au…

- Statele Unite vor monitoriza indeaproape rezultatele intalnirilor dintre președintele chinez Xi Jinping și Vladimir Putin, a declarat coordonatorul Consiliului național de securitate de la Casa Alba John Kirby intr-un interviu la postul Fox News."Ambele țari submineaza ordinea internaționala bazata…

- Vizita in Rusia a presedintelui Chinei, Xi Jinping, si aprofundarea relatiilor intra in contradictie cu initiativele de pace ale Beijingului, in contextul in care liderul chinez pare sa contribuie la consolidarea pozitiei presedintelui Vladimir Putin, conform cotidianului The New York Times, citat de…

- Conform surselor citate de Reuters, care au dorit sa li se pastreze anonimatul data fiind sensibilitatea subiectului, deplasarea liderului chinez in Rusia se va desfasura mai devreme decat se prevedea.Ministerul chinez de Externe nu a raspuns pentru moment la o solicitare de comentarii privind posibilitatea…

- Președintele Chinei, Xi Jinping intenționeaza sa calatoreasca in Rusia pentru a se intalni cu Vladimir Putin chiar saptamana viitoare, potrivit agenției Reuters , citata de Sky News. Persoane familiare cu subiectul au declarat ca cei doi președinți se vor intalni la Moscova, dar nu au oferit mai multe…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat vineri, 30 decembrie, ca se asteapta ca omologul sau chinez, Xi Jinping, sa efectueze o vizita de stat in Rusia, in primavara anului 2023, relateaza Reuters și News.ro . Vladimir Putin si Xi Jinping au programata, vineri, o discutie prin videoconferinta.…