Stiri pe aceeasi tema

- Xi Jinping s-a intalnit marti, in a doua zi a vizitei sale de stat de trei zile in Rusia cu premierul rus Mihail Misustin si a salutat ”parteneriatul strategic global” dintre cele doua tari. Deplasarea sa la Moscova raspunde unei ‘logici istorice ‘ a spus Xi, caci ‘suntem cele mai mari puteri vecine…

- Presedintele chinez Xi Jinping a afisat marti in Rusia, in a doua zi a vizitei sale de stat, 'prioritatea' pe care o acorda relatiilor 'strategice' intre Moscova si Beijing, doua 'mari puteri', declarand ca l-a invitat pe omologul sau rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita in China in cursul acestui…

- China, impreuna cu Rusia, este hotarita sa apere sistemul internațional centrat pe ONU in lumea actuala turbulenta și sa stea la straja ordinii mondiale bazata pe dreptul internațional. Despre acest lucru a declarat luni președintele Chinei, Xi Jinping, la sosirea la Moscova. "Intr-o lume departe de…

- China și Rusia sunt vecini buni și parteneri de incredere, a declarat președintele chinez Xi Jinping la sosirea sa intr-o vizita de stat la Moscova, pe 20 martie.Xi Jinping se așteapta ca vizita la Moscova sa dea un nou impuls dezvoltarii relațiilor ruso-chineze. Fii la curent cu cele mai…

- UPDATE, ora 6:30 - Președintele chinez Xi Jinping se va intalni cu președintele rus Vladimir Putin in timpul unei vizite de stat in Rusia, intre 20 și 22 martie, pentru a discuta despre schemele de evaziune a sancțiunilor și interesul chinez de a media o soluționare negociata a razboiului din Ucraina.Kremlinul…

- Președintele chinez Xi Jinping se va afla in Rusia in perioada 20-22 martie pentru o vizita de stat, a anunțat vineri Kremlinul, conform The Guardian. „In timpul convorbirilor, ei vor discuta chestiuni de actualitate privind dezvoltarea in continuare a relațiilor de parteneriat cuprinzator și a cooperarii…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Vladimir Putin si Xi Jinping, au discutat vineri, prin videoconferinta, despre modalitati de intensificare a relatiilor bilaterale, in contextul tensiunilor Moscovei cu Occidentul, ca urmare a razboiului din Ucraina.