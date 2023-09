Xi Jinping a transmis un mesaj la Forumul Cultural din Beijing

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis un mesaj video participanților la Tirgul Internațional pentru Comerțul cu Servicii din China (CIFTIS) de la Beijing, 2023, mesaj in care a subliniat ca anul acesta este marcata cea de-a 45-a aniversare a procesului de reforma și deschidere. China continua…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a avut vineri dupa-amiaza convorbiri cu președintele Beninului, Patrice Guillaume Athanase Talon, aflat intr-o vizita de stat in China. Cei doi lideri au declarat stabilirea relațiilor de parteneriat strategic intre cele doua state. Xi Jinping a punctat ca China acorda…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a ajuns, luni, la Johannesburg (Africa de Sud), pentru o vizita de stat și participarea la cea de-a 15-a reuniune a liderilor țarilor BRICS. Intampinat de omologul sud-african, Cyril Ramaphosa, șeful statului chinez a declarat pe Aeroportul Tambo ca anul acesta sunt…

- Presedintele Chinei, Xi Jinping, a raspuns recent la scrisoarea trimisa de profesorii si studentii de la Institutul Confucius din cadrul Universitatii de Tehnologie din Durban din Africa de Sud, incurajandu-i sa invete limba chineza si sa promoveze prietenia chino-sud-africana si chino-africana. Institutul…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis președintelui Pakistanului, Arif Alvi, un mesaj de compasiune in urma atentatului sinucigaș cu bomba, inregistrat in provincia Khyber Pakhtunkhwa, soldat cu mari pierderi umane. Președintele Xi a transmis, in numele guvernului și poporului chinez, condoleanțe…

- Președintele Chinei, președintele Comitetului Militar Central, Xi Jinping, a transmis un mesaj de salut ofițerilor și soldaților unei unitați aeriene, cu ocazia Zilei Armatei, marcata la 1 August. Liderul chinez a exprimat bucuria fața de realizarile tuturor militarilor, pe care i-a incurajat sa moșteneasca…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a trimis luni un mesaj de felicitare la prima conferința la nivel inalt a Forumului privind acțiunea globala pentru dezvoltare comuna organizata la Beijing. Șeful statului chinez arata in mesaj ca schimbarile majore ale lumii, nemaiintalnite in ultimii o suta de ani,…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a incurajat pe fondatorul gradinii zoologice din Belgia, Eric Domb, sa promoveze prietenia dintre China și Belgia și cu Europa. In scrisoarea de raspuns trimisa lui Eric Domb, Xi și-a amintit de vizita sa in Belgia in martie 2014, ocazie cu care el și regele Philippe…