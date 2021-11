Stiri pe aceeasi tema

- China si-a crescut cu peste un milion de tone productia zilnica de carbune, intr-un context de penurie de electricitate, in timp ce liderii lumii negociaza un acord la COP26 pentru a scapa planeta de o incalzire globala ”catastrofala”, informeaza News.ro . In plina relansare economica mondiala, China…

- In plina relansare economica mondiala, China este lovita in plin de o scumpire puternica a materiilor prime, mai ales a carbunelui, de care marele gigant asiatic depinde in proportie de 60% in alimentarea centralelor electrice. Aceasta situatie determina centralele sa functioneze la ralanti, in pofida…

- Presedintele chinez Xi Jinping a declarat luni ca tara sa va sustine intotdeauna pacea mondiala si regulile internationale, cu ocazia aniversarii a 50 de ani de la revenirea Chinei la Organizatia Natiunilor Unite, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. Declaratiile liderului chinez survin dupa ce…

- China „nu are nevoie sa foloseasca forța” pentru a realiza „reunificarea” cu Taiwanul, a declarat miercuri președintele rus Vladimir Putin. Președintele chinez Xi Jinping a promis saptamana trecuta sa-și realizeze obiectivul de a aduce Taiwanul sub controlul Beijingului prin mijloace pașnice, dupa o…

- Presedintele chinez Xi Jinping a indemnat vineri 'partile relevante' din Afganistan sa eradicheze terorismul, promitand sa acorde mai mult ajutor acestei tari sfasiate de razboi, transmite Reuters. China are granita cu Afganistan, unde talibanii au preluat din nou puterea in august…

- Presedintele american Joe Biden a discutat la telefon cu omologul chinez, Xi Jinping, timp de 90 de minute, joi, a declarat un oficial american citat de Reuters. Cei doi lideri au vorbit despre nevoia de a evita ca intrecerea dintre cele mai mari economii ale lumii sa ajunga la conflict.

- Presedintele chinez Xi Jinping a anuntat ca tara lui va dona altor state 2 miliarde de doze de vaccinuri anti-COVID-19 in 2021, a raportat televiziunea de stat CCTV, citata de Reuters și Digi24. Mai mult, China ar urma sa doneze și 100 de milioane de doze mecanismului global de distributie de vaccinuri…