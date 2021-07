Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Xi Jinping a fost in Tibet, iar aceasta a fost prima vizita oficiala in 30 de ani a unui lider chinez in regiune, potrivit anuntului facut de presa de stat citata de BBC, potrivit news.ro.Presedintele s-a aflat in Tibet in perioada 21 - 22 iulie, insa vizita lui a fost raportata de presa…

- Senatul SUA a adoptat miercuri, 14 iulie, o lege care interzice importurile de produse din regiunea Xinjiang din China. Este cel mai recent efort al Washingtonului de a pedepsi Beijingul pentru ceea ce oficialii americani afirma ca este un genocid impotriva minoritații uigure și a altor grupuri musulmane.…

- Liderii Coreei de Nord si Chinei au schimbat mesaje in care au promis sa consolideze cooperarea bilaterala cu ocazia aniversarii tratatului bilateral de prietenie, cooperare si asistenta reciproca, a informat duminica agentia de stiri nord-coreeana KCNA, transmite Reuters. Intr-un mesaj adresat…

- Presedintele american Joe Biden considera ca a marcat puncte in vointa sa de a demonstra ca democratiile sunt eficiente impotriva Chinei si intentioneaza sa se intalnesca cu omologul sau chinez Xi Jinping, a nunta Casa Alba, relateaza AFP.

- China a acuzat marți NATO ca exagereaza „teoria pericolului chinez”, dupa ce luni, in declarația finala a summitului de la Bruxelles, NATO a evocat „o provocare sistemica” venita din partea regimului comunist chinez. Intr-un comunicat, ambasada Chinei pe langa Uniunea Europeana a acuzat NATO ca da dovada…

- Un barbat inarmat cu un cutit a ucis sase oameni si a ranit 14 in Anqing, oras din estul Chinei, a anuntat duminica postul public de televiziune CCTV, citat de AFP. Crima s-a produs sambata dupa-amiaza pe strazile din Anqing, oras situat la 1.200 kilometri sud de Beijing, in provincia Anhui.Atacul a…

- China trebuie sa-si imbunatateasca modul in care isi spune 'naratiunile' unei audiente globale in contextul in care cauta sa dezvolte o voce internationala care sa-i reflecte statutul pe scena mondiala, a afirmat presedintele Xi Jinping, potrivit agentiei de presa Xinhua, transmite miercuri…

- China a ironizat situația grava din India provocata de pandemia de coronavirus printr-o postare pe Weibo, o rețea de socializare folosita de poporul chinez. Ironia, venita la o zi dupa ce președintele chinez Xi Jinping a transmis condoleanțe prim-ministrului indian Narendra Modi, a atras imediat numeroase…