Președintele Chinei, Xi Jinping, a efectuat o vizita de documentare in regiunea autonoma Ningxia-Hui din nord-vestul Chinei, unde a cerut autoritaților locale sa susțina conceptul nou de dezvoltare, sa consolideze formarea sentimentului de comunitate al națiunii chineze, sa promoveze construcția zonei demonstrative pentru protejarea ecologica și dezvoltarea de calitate in bazinul Fluviului Galben, sa aprofundeze […] Articolul Xi Jinping a facut o vizita de documentare in Ningxia a fost publicat prima data in Curierul National .