- O societate din domeniul medical, acuzata de fraude legate de obținerea fondurilor europene, este inculpata de procurorii romani din EPPO, Parchetul European condus de fosta șefa a DNA, Laura Codruța Kovesi. Doua persoane au fost trimise in judecata in acest caz, una dintre ele semnand un acord de recunoaștere…

- Ucrainenii din zonele anexate de Rusia au la dispoziție o luna pentru a-și schimba cetațenia, a anunțat adjunctul ministrului de Externe, Evgheni Ivanov. „Mulți oameni au deja pașapoarte rusești astazi. Lucrarile vor fi accelerate”, a precizat Ivanov, potrivit The Moscow Times. Ivanov a menționat ca…

- Russian President Vladimir Putin on Thursday said he understood that Xi Jinping had questions and concerns about the situation in Ukraine but praised China‘s leader for what he said was a “balanced” position on the conflict, according to Reuters. At their first face-to-face meeting since the war, Xi…

- China lucreaza cu Rusia la stabilirea unei ordini internationale „mai juste”, a afirmat cel mai important responsabil al diplomatiei chineze, Yang Jiechi, cu cateva zile inainte de o intrevedere prevazuta intre presedintii celor doua tari, informeaza marti AFP, citata de Agerpres. Xi Jinping ar urma…

- Autoritațile din orașul Shenzhen, din sudul Chinei, au inchis temporar cea mai mare piața de electronice din lume, Huaqiangbei, și au suspendat luni serviciul in 24 de stații de metrou, in incercarea de a limita o epidemie de COVID-19, relateaza Reuters. Trei cladiri cheie ale zonei intinse, alcatuita…

- Conspiraționistul de extrema dreapta Alex Jones a fost obligat joi sa plateasca daune de peste 4 milioane de dolari parinților unui baiat omorat in cel mai grav incident armat din istoria SUA, despre care Jones a afirmat ca a fost pus in scena, transmite „Le Figaro”. Sentința, pronunțata de un juriu…

- Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) incepe inregistrarea sistematica a proprietatilor in evidentele de cadastru si carte funciara in 228 de comune, din 36 de judete. Lucrarile se desfasoara in cadrul Programului national de cadastru si carte funciara (PNCCF) si sunt gratuite…

- Autoritațile de frontiera au descoperit in Portul Constanta, in doua containere sosite din China, peste 5.200 de ceasuri, in valoare de 7,8 milioane de euro, susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unor marci cunoscute. Potrivit Poliției de Frontiera, in data de 21.07.2022,…