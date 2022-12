Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a anuntat ca exista riscul ca un nou val de imbolnaviri de COVID sa se declanseze in China, in conditiile in care autoritatile de la Beijing relaxeaza restrictiile, iar nivelul de imunitate este relativ scazut, mai ales in randul oamenilor in varsta, anunța BBC, potrivit…

- In China, toți utilizatorii de telefoane mobile sunt obligați prin lege sa-și inregistreze numele real și numarul național de identificare la furnizorii de telecomunicații. Acest lucru este folosit acum de autoritațile chineze pentru a-i identifica pe cei care participa la proteste, relateaza CNN .…

- Presedintele american Joe Biden „este informat continuu despre ceea ce se intampla, urmareste indeaproape” evolutia situatiei a declarat luni un purtator de cuvant al Casei Albe, John Kirby, despre manifestațiile din China, scrie AFP. „Casa Alba sustine dreptul la proteste pasnice”, a mai declarat el…

- In orasele Beijing si Xinjiang din China au izbucnit proteste, dupa ce autoritatile au decis extinderea lockdown-urilor in toata tara. Infectiile la nivel national au stabilit inca un record. Multimile au luat cu asalt, vineri seara, strazile din Xinjiang, strigand „Opriti lockdown-ul", dupa ce un…

- China a anunțat, duminica, primul deces cauzat de Covid-19 de la sfarșitul lunii mai, un barbat din Beijing, unde creșterea numarului de cazuri duce treptat la inchiderea unor unitați și intreprinderi. Ministerul Sanatații a anunțat peste 24.000 de noi cazuri pozitive locale in 24 de ore in intreaga…

- China a relaxat vineri (11 noiembrie) unele dintre regulile sale stricte privind COVID, in incercarea de a minimiza impactul asupra economiei țarii, in ciuda faptului ca infecțiile au atins cele mai mari cifre de la inchiderea Shanghaiului. China a relaxat vineri (11 noiembrie) unele dintre regulile…

- Autoritatile chineze intensifica lockdownurile COVID-19 si alte restrictii pentru a impiedica focarele sa se raspandeasca, in timp numarul cazurilor de imbolnavire din aceasta tara a ajuns la cel mai mare nivel de la lockdownul din Shanghai din acest an, iar orasele Beijing si Zhengzhou au inregistrat…