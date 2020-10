Stiri pe aceeasi tema

- Președintele SUA Donald Trump, 74 de ani, a anunțat ca este infectat cu noul coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, el a anunțat ca și soția sa, Melania, a ieșit pozitiva in urma testarii. „In aceasta seara, Prima Doamna și cu mine am fost testați pozitiv la COVID-19. Vom incepe carantina și recuperarea…

- Presedintele american Donald Trump si-a croit drum cu buldozerul prin prima dezbatere electorala cu rivalul sau democrat Joe Biden, cele 90 de minute ale confruntarii fiind marcate de insulte si intreruperi repetate din partea lui Trump, relateaza Reuters. Trump nu a ratat ocazia de a-i acuza pe democrati…

- Președintele american Donald Trump nu renunta la ideea de a trimite la Trezorerie o buna parte din viitoarea tranzactie de cumparare a TikTok, scrie Mediafax. Acesta a vorbit deja cu presedintele Oracle, Larry Ellison, si cu CEO-ul Walmart, Doug McMillon.Deocamdata, Departamentul Trezoreriei…

- Donald Trump l-a catalogat drept ”prost” pe rivalul sau Joe Biden si i-a cerut sa prezinte scuze din cauza a ceea ce considera o retorica impotriva vaccinurilor, in contextul in care democratul il critica din cauza modului cum gestioneaza epidemia covid-19, relateaza Reuters.Presedintele republican,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca autoritatile investigheaza un presupus complot în care sunt implicate sapte persoane ce au calatorit weekendul trecut la bordul unui avion, transportând un „echipament” nespecificat si având ca scop sa „perturbe”…

- Presedintele chinez Xi Jinping a atras atentia ca tara sa, a doua economie a lumii, se va confrunta cu o perioada de "schimbare turbulenta" si ca amplificarea riscului pe pietele externe necesita o mai mare concentrare a decidentilor politici asupra cererii interne pentru a stimula cresterea, relateaza…

- Aflat in vizita la Londra, secretarul de stat american Mike Pompeo a invitat marti comunitatea internationala la construirea unei coalitii mondiale pentru a contracara "amenintarea" reprezentata - potrivit lui - de China, acuzand Beijingul ca a exploatat pandemia de coronavirus pentru a-si promova propriile…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat numirea unui nou director de campanie, Bill Stepien, inlocuindu-l pe Brad Parscale, schimbare ce survine in timp ce liderul de la Casa Alba se confrunta cu un declin in sondaje in fata rivalului sau democrat Joe Biden, cu mai putin de patru luni pana la alegerile…