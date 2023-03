„Xi al Arabiei” i s-a spus dupa vizita la Riad și n-au greșit jurnaliștii cand l-au botezat astfel pe liderul de la Beijing. Xi Jinping este noul jandarm din Orientul Mijlociu, iar reluarea dialogului diplomatic intre Iran și dinastia saudita reprezinta cea mai buna dovada in acest sens. Mai puțin de șase luni i-au trebuit […] The post Xi al Arabiei, noul jandarm din Orientul Mijlociu. China cere Americii sa se care mai repede din Siria! first appeared on Ziarul National .