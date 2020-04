Stiri pe aceeasi tema

- Coca-Cola a anunțat intr-o postare pe pagina de Facebook ca a decis sa suspende toate reclamele pe o perioada nedeterminata, in contextul pandemiei de coronavirus. Compania Coca-Cola a decis sa opreasca orice campanie publicitara incepand cu luna aprilie, motivul fiind pandemia de coronavirus care a…

- In momentul de fața pandemia provocata de noul coronavirus Covid-19 este cea mai grava criza de sanatate a epocii moderne si, chiar daca va fi tinuta sub control, va provoca o criza economica globala majora, despre care deja se crede ca va fi mai grava decat cea din 2008. Practic, recesiunea mondiala…

- ​Startup-urile din întreaga lume, inclusiv din România, care dezvolta diverse soluții relevante în lupta împotriva coronavirus COVID-19 pot obține finanțari la acceleratorul de afaceri american Y Combinator. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- In aproape 30 de zile, in care lumea pare ca s-a oprit, spaima, insecuritatea si individualismul au cuprins mare parte dintre societatile acestei planete. Pandemia cu COVID19 ne arunca intr-o noua etapa a existentei noastre in care, mai mult ca niciodata, distantarea sociala pare sa fie singura cheie…

- Pandemia de coronavirus a dus la scaderea, in medie, cu 15%-30% a transportului rutier international de marfuri efectuat de firmele romanesti, iar efectele se vor vedea in 3-4 saptamani, cand peste jumatate dintre companiile de transport rutier din Romania isi vor declara insolventa, potrivit estimarilor…

- Programul de accelerare Techcelerator invita startup-urile din tehnologie sa se alature cauzei Tech Startups United. Inițiativa își propune sa aduca laolalta startup-uri tech din România, în special din zona MedTech și servicii digitale, care dezvolta soluții ce pot fi utile sistemului…

- Pandemia de coronavirus face ravagii in Spania. 7.753 de iberici au fost diagnosticați cu COVID-19, iar 291 de oameni au murit. Din acest motiv, mai multe companii aeriene au decis sa-și suspende zborurile catre aceasta țara.Printre acestea se numarar și Jet2. Reprezentanții sai au afirmat spus ca sanatatea…

- „Romania este vulnerabila in fața epidemiei, inclusiv din cauza crizei politice prelungite”, a afirmat, luni, președintele interimar al Senatului, Titus Corlațean. Acesta a solicitat Guvernului și...