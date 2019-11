Stiri pe aceeasi tema

- In programul de guvernare PNL apar cele mai importante ințelegeri incheiate la Washington intre Klaus Iohannis și Donald Trump, la intalnirea din august de la Casa Alba.Gazele din Marea Neagra Declarația de la Washington:: „Subliniem opoziția noastra fața de Nord Stream 2 și alte proiecte…

- PNL și-a prezentat guvernul Ludovic Orban și a oferit opiniei publice și detalii din programul de guvernare! Premierul Viorica Dancila considera ca liberalii vor trece la taierea salariilor bugetarilor, prin modificarea Legii salarizarii. In plus, voucherele de vacanța vor și anulate, la fel și majorarile…

- Se dau bani pentru agricultori. "Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt in suma de maximum 284,97 milioane lei, reprezentand echivalentul in lei al sumei de maximum 60 milioane euro, si se asigura (...) din bugetul repartizat de Ministerul…

- Guvernul va aproba maine o dispozitie cu privire la organizarea și desfașurarea manifestarilor consacrate Zilei Independenței (27 august) și Sarbatorii „Limba noastra” (31 august). Proiectul se afla pe ordinea de zi a Executivului.

- Liderul PNL, Ludovic Orban, i-a raspuns luni premierului Viorica Dancila care afirma cu o zi in urma ca presedintele Klaus Iohannis ar fi trebuit sa se consulte cu Guvernul inaintea intalnirii sale cu Donald Trump de la Washington. Acesta a explicat ca presedintele este cel care se ocupa de politica…

- Premierul Viorica Dancila ii reproseaza presedintelui Iohannis ca nu se consulta cu Guvernul si cu Parlamentul cu privire la temele care urmeaza sa fie abordate in discutia de pe 20 august, de la Casa Alba, cu Donald Trump."Este o vizita importanta, dar mult mai important este cu ce rezultate…

- Premierul a declarat ca programul „Merg la scoala” a fost anulat deoarece Guvernul nu mai vrea sa faca acest program pentru ca, in opinia Vioricai Dancila, „nu trebuie sa le dam tuturor (n.r. rechizite), ci copiilor din familiile defavorizate”.

- Guvernul adopta in sedinta de luni noi masuri in vederea realizarii "Cartierului pentru Justitie", a declarat premierul Viorica Dancila. "In sedinta de astazi adoptam noi masuri in vederea realizarii 'Cartierului pentru Justitie', un proiect asteptat de mult timp si care reprezinta…