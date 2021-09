Xavier Pascual, primele concluzii la naționala masculină: „Avem mult de muncă!” Xavier Pascual, noul selecționer al echipei naționale de handbal masculin a Romaniei, recunoaște ca baieții sai mai au mult de munca pana sa iși atinga cele doua obiective trasate: calificarea la Campionatul Mondial din 2023 și la Jocurile Olimpice din 2024. Xavier Pascual, tehnicianul care a stat 12 ani pe banca Barcelonei și a caștigat alaturi de clubul catalan nu mai puțin de 61 de trofee, a venit la naționala masculina de handbal a Romaniei cu ganduri mari! Sa o readuca acolo unde a fost cu ani in urma, in elita handbalului mondial! Pentru asta e nevoie de multa munca. Spaniolul a incheiat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

