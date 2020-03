Xavi, visul de a antrena Barcelona și ce jucători ar vrea să aducă pe Camp Nou Xavi a refuzat în ianuarie oferta Barcelonei, dar visul sau ramâne în continuare același: sa antreneze echipa la care a jucat timp de 17 ani. Spaniolul știe ce le lipsește catalanilor și a dezvaluit ce jucatori ar vrea sa aduca pe Câmp Nou. "Aș transfera extreme, precum Neymar, nu am niciun dubiu ca ar fi un transfer spectaculos", a spus Xavi.Xavi și visul de a antrena Barcelona"Mi-e clar ca vreau sa ma întorc la Barcelona. Sunt foarte încântat. Poate cu ani în urma puteam sa-mi ofer un anumit respect, dar acum ca m-am vazut antrenor,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

