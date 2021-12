Stiri pe aceeasi tema

- Noul antrenor al echipei FC Barcelona, Xavi Hernandez, a stabilit zece masuri pentru a readuce disciplina la echipa spaniola, citat de Agerpres . Antrenor tanar, Xavi doreste sa fie respectat cu orice pret. Pentru asta a pus rapid bazele pentru ceea ce ar trebui sa fie Barca sub conducerea sa. Fostul…

- Xavi Hernandez a fost prezentat pe stadionul Camp Nou in prezența a peste 10 mii de suporteri. Noul antrenor al Barcelonei a semnat contractul valabil pana in 2024 chiar pe teren, in scandarile fanilor.

- Fostul jucator Xavi Hernandez este noul antrenor al echipei FC Barcelona, a anuntat clubul catalan, în cursul nopții de vineri spre sâmbata, pe site-ul oficial."A sosit clipa sa te întorci acasa. Bine ai revenit, Xavi", "A fost scris sa fie. Bine ai venit acasa",…

- Xavi Hernandez (41 de ani), cel care este pe cale sa preia banca tehnica a Barcelonei, pregatește o surpriza: vrea sa aduca in staff-ul sau o legenda uriașa a clubului. Totul despre Dinamo Kiev - Barcelona, AICI! Este vorba de Carles Puyol (43 de ani), fost capitan la Barca și coleg cu Xavi la clubul…