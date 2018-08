Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul spaniol Gerard Pique a confirmat ca va pune capat carierei internationale in tricoul Roja in ciuda numirii fostului sau antrenor de la FC Barcelona, Luis Enrique, la ''carma'' nationalei. "Am vorbit cu el (Enrique) cu o saptamana sau doua in urma si i-am spus ca decizia mea…

- Andres Iniesta se adapteaza cu succes in campionatul Japniei. Fostul mijlocas al Barcelonei a reușit sa marcheze prim data pentru noua sa formatie Vissel Kobe. Golul din partida cu Jubilo Iwata inscris de Iniesta este o adevarata "bijuterie".

- Yerry Mina, 23 de ani, nu duce lipsa de oferte. Dupa o prestație foarte buna la CM 2018 din Rusia, columbianul e dorit in Anglia. Everton a fost prima care și-a manifestat interesul pentru fundaș, iar acum și Manchester United pregatește o oferta. Jose Mourinho e gata sa dea 40 de milioane de euro pentru…

- Barcelona a caștigat la penalty-uri primul amical al verii, cu Tottenham, in cadrul turneului International Champions Cup. Dupa 90 de minute, cele doua formații s-au aflat la egalitate, scor 2-2, iar partida de pe arena Rose Bowl (Pasadena, SUA) a avut nevoie de lovituri de departajare. Catalanii au…

- Thiago Alcantara do Nascimento, mijlocasul lui Bayern Munchen in varsta de 27 de ani, isi doreste sa se intoarca la FC Barcelona dupa cinci sezoane petrecute in Bundesliga. Mijlocasul este de parere ca desi gigantii din La Liga au obtinut semnatura lui Arthur (21 de ani),...

- Dupa ce l-au adus pe mijlocașul brazilian Arthur, 21 de ani, șefii Barcelonei incearca sa dea lovitura și sa il transfere pe belgianul Eden Hazard. Ziarul catalan Sport anunța pe prima pagina ca Barcelona a inceput negocierile pentru mijlocașul ofensiv de 27 de ani. Acesta ar fi dispus sa plece de la…

- Hierro fusese numit de urgenta antrenorul nationalei Spaniei, dupa demiterea lui Julen Lopetegui, vinovat ca ar fi negociat in secret cu Real Madrid. Luis Enrique are 48 de ani, iar in ultimul an si-a luat o pauza, dupa ce s-a despartit de FC Barcelona. In cei trei ani petrecuti pe Camp Nou…

- Mijlocasul olandez Frenkie de Jong (21 de ani) si-a dat ok-ul pentru a se transfera la Campioana Spaniei, Barcelona, insa, potrivit site-ului sport.es, Ajax cere 50 de milioane de euro pe tanarul jucator si nu vrea sa negocieze.