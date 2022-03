Stiri pe aceeasi tema

- Mauricio Pochettino (50 ani) a vorbit despre situația prin care trece PSG dupa ce a fost eliminata de Real Madrid in optimile Ligii Campionilor. In meciul din campionat cu Bordeaux, caștigat pe teren propriu, scor 3-0, Messi și Neymar au fost huiduiți copios de publicul parizian. Fanii prezenți pe…

- Fanii lui PSG nu i-au iertat pe fotbaliștii lui Pochettino dupa eliminarea suferita in optimile UCL (2-3 la general cu Real Madrid). Jucatorii parizieni au fost huiduți minute in șir pe Parc des Princes, Neymar (30 de ani) și Messi (34 de ani) fiind principalii oameni luați in colimator. Luis Suarez…

- Fanii lui PSG n-au trecut inca peste eliminarea din Liga Campionilor, dupa 1-3 (2-3 la general) cu Real Madrid in optimi. Neymar, 30 de ani, și Lionel Messi, 34 de ani, au fost luați in colimator de suporterii parizieni la primul meci dupa eșecul din UCL. Messi și Neymar nu au scapat de furia fanilor…

- Eliminat din Liga Campionilor de Real Madrid (2-3 la general in „optimi”), Leo Messi, starul lui PSG, a fost consolat de Xavi, antrenorul și fostul sau coleg de la Barcelona vreme de un deceniu. Dezvaluirea a fost facuta chiar de Xavi. „Am o relație de prietenie cu Messi și vorbim. I-am trimis un mesaj,…

- Data de lansare a ultimului sezon al serialului „Peaky Blinders“ a fost dezvaluita de producatori prin intermediul unui mural cu inalțimea de 12,7 metri, inaugurat in orasul britanic Birmingham. Serial difuzat de postul de televiziune BBC, care il are in centru pe uimitorul actor Cillian Murphy, este…

- Lionel Messi nu e in cea mai buna forma la PSG! Argentinianul a ratat un penalty in meciul cu Real Madrid, din optimile de finala ale Ligii Campionilor, scor 1-0, iar pe toata perioada partidei nu a jucat grozav. A fost salvat in ultimele minute de Kylian Mbappe , care a inchis de unul singur partida.…

- Un fost jucator de la Bacelona face anunțul care zguduie lumea sportului. Messi ar putea sa plece de la PSG, scrie realitateasportiva.net Messi are o prima parte a sezonului in care a punctat o singura data in 11 jocuri, avand insa cifre mult mai bune in Liga Campionilor, unde și-a trecut numele pe…

- Dupa ce a fost confirmat cu Covid-19 la finalul lui 2021, Lionel Messi s-a vindecat și a plecat marți spre Paris pentru a se alatura lui PSG.Messi a fost testat pozitiv la 28 decembrie 2021, în orasul saul natal, Rosario, unde îsi petrecea sarbatorile si unde a ramas în izolare.La…