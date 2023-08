Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, patronul rețelei de socializare X, a anunțat duminica, 6 august, ca lupta sa in cusca cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe rețeaua cunoscuta anterior sub numele Twitter, a informat Reuters, preluata de news.ro.„Lupta Zuck v Musk va fi transmisa in direct pe X. Toate…

- Platforma de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, cauta un companie gigant de date financiare pentru a construi un hub de tranzacționare in cadrul aplicației, a relatat joi Semafor, citand persoane familiare cu aceasta chestiune și cu solicitarile de planuri, transmite Reuters.

- Doar de cinci zile a avut nevoie cea mai noua platforma sociala lansata de Meta sa treaca de 100 de milioane de utilizatori, fiind de departe aplicatia cu cea mai rapida ascensiune din toate timpurile. Spre comparatie, detinatorul de pana acum al acestui titlu, ChatGPT, a avut nevoie de doua luni pentru…

- Platforma de socializare Twitter limiteaza temporar numarul de postari pe care utilizatorii vor avea voie sa le citeasca pe zi, dupa ce au aparut „niveluri extreme de prelucrare a datelor și manipulare a sistemului”, potrivit președintelui executiv Elon Musk.Elon Musk a spus ca utilizatorilor Twitter…

- Spill, o noua retea sociala, care functioneaza pe principii similare cu Twitter, dar pune accent pe continutul vizual, este disponibila in magazinul oficial de aplicatii pentru iPhone. Noua platforma este construita de un grup de fosti angajati Twitter. CEO-ul Alphonzo “Phonz” Terrell era sef editorial…

- Platforma de socializare Twitter va incepe in scurt timp sa-i plateasca pe creatorii de conținut certificați pentru reclamele din textele lor, o suma de 5 milioane de dolari fiind alocata pentru inceput, a anunțat vineri proprietarul companiei, Elon Musk. „In cateva saptamani, X/Twitter va incepe sa-i…

- Diversele aplicații Twitter de la Meta sunt cu un pas mai aproape. Feedul de mesagerie experimental, bazat pe text, a primit propria pictograma, potrivit celei mai recente descoperiri de cod back-end. Iconița aplicației are o schema de culori similara cu rețeaua de socializare a lui Elon Musk.