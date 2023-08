X testează facilităţi de angajare pentru companii Dupa ce indicii despre posibile facilitati pentru companii legate de cautarea angajatilor au fost descoperite recent in codul platformei, X anunta acum lansarea oficiala, in stadiu beta, a acestora. Noile facilitati sunt grupate sub ceea ce platforma numeste X Hiring si, conform descrierii oficiale, permit companiilor sa gaseasca candidati pentru posturile neocupate. X Hiring este acum disponibil unui numar redus de companii si va putea fi folosit pe viitor de toate companiile care platesc pentru abonamentul vandut de platforma detinuta de Elon Musk. Prin intermediul acesteia, X va intra in concurenta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Noile orientari YouTube stabilesc modul in care va fi revizuit conținutul de sanatate. Internetul este o sursa de multe lucruri, cum ar fi rețete delicioase, oferte tehnologice și dezinformare oribila. Aceasta din urma se raspindește adesea prin site-urile de social media. In acest moment, YouTube alege…

- Elon Musk a declarat ca lupta pe care și-a propus-o cu Mark Zuckerberg, directorul executiv al Meta, va fi transmisa in direct pe platforma de socializare X, fostul Twitter, insa nu a oferit o data pentru confruntare.„Maine (luni - n.r.) imi fac un RMN la gat și la partea superioara a spatelui. S-ar…

- Elon Musk a anuntat duminica intr-o postare pe social media ca lupta in cusca pe care i-a propus-o patronului Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe platforma de socializare X, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, relateaza Reuters.

- Mogulii retelelor de socializare s-au provocat unul pe altul intr-un meci de arte martiale mixte, in cusca, in Las Vegas, din iunie.”Lupta Zuck v Musk va fi transmisa in direct pe X. Toate incasarile vor merge catre organizatii de caritate pentru veterani”, a spus Musk intr-o postare pe X, duminica…

- Elon Musk, patronul rețelei de socializare X, a anunțat duminica, 6 august, ca lupta sa in cusca cu CEO-ul Meta, Mark Zuckerberg, va fi transmisa in direct pe rețeaua cunoscuta anterior sub numele Twitter, a informat Reuters, preluata de news.ro.„Lupta Zuck v Musk va fi transmisa in direct pe X. Toate…

- Decizia miliardarului Elon Musk de a schimba marca Twitter in X ar putea fi complicata din punct de vedere legal: companii precum Meta si Microsoft au deja drepturi de proprietate intelectuala pentru aceeasi litera, transmite Reuters, citat de news.ro.X este atat de utilizat si citat in marcile inregistrate…

- Populara platforma de socializare Twitter a devenit oficial X dupa luni de tachinare de catre fostul sau CEO, Elon Musk. Prin acest rebranding populara aplicație de social media și-a abandonat logo-ul de pasare recunoscut și sa o inlocuiasca cu un simplu X. De asemenea, aplicația de social media și-a…

- Elon Musk, șeful Twitter, a prezentat noul logo al rețelei de socializare, care consta intr-un „X” alb pe fond negru, inlocuind astfel clasicul simbol al pasarii albastre. Prin intermediul unui tweet publicat luni dimineața, directorul general Linda Yaccarino a anunțat: „X este aici! Hai sa facem asta”.…