- In ediția de marți seara, “Survivor Romania”, Faimoșii și Razboinicii și-au disputat imunitateain fața eliminarilor, intr-un meci solicitant, la finalul caruia concurențiidin echipa albastra au fost desemnat caștigatori, cu scorul de 10 la 6. Faimoșii s-au vazut puși, pentru a doua oara, in postura…

- Chris Martin și Gwyneth Paltrow i-a permis lui Apple, fiica lor cea mare, in varsta de 16 ani, sa iși caștige singura banii de buzunar. Miercuri, solistul trupei Coldplay a fost invitatul lui Ellen DeGeneras, unde a povestit cat de stanjenitor s-a simțit adolescenta cand tatal ei a vizitat-o la locul…

- Jocul de-a zonele defavorizate facute de guvernanți in ultimii 5 ani de zile a cauzat pierderi importante pentru fermierii romani. Situația se resimte cel mai mult in județul Alba, unde o buna parte din cei ce iși lucreaza terenurile nu mai beneficiaza de subvenții de la APIA.

- Ernesto Valverde, antrenorul echipei de fotbal FC Barcelona, a afirmat, dupa egalul din marele derby cu Real Madrid (0-0), ca jucatorii catalani au reusit sa iasa din presiunea adversarilor de fiecare data, iar jocul a fost practic egal, relateaza AFP. "De fiecare data cand am avut balonul, ne-am aflat…

- Ludovic Orban a declarat ca nu exista la Ministerul Muncii un proiect care sa prevada creșterea varstei de pensionare. Premierul a precizat ca varsta de pensionare ramane 65 de ani, iar persoanelor trebuie sa li se permita sa lucreze dupa aceasta varsta, daca doresc acest lucru.„Nu. Deci,…

- "Minecraft" și "Fortnite" au fost identificate de YouTube Rewind, care noteaza cele mai importante tendințe și momente ale anului pe platforma online, drept jocurile video cu cele mai vizualizate tutoriale și recenzii, anunța The Hollywood Reporter, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Victorie pe…

- Vanzatoarea unui supermarket s-a luptat la propriu minute in sir cu trei indivizi care incercau sa fure din rafturi. Femeia l-a pus la pamant si l-a imobilizat pe unul dintre hoti. Totul s-a petrecut sub privirile clientilor, fara ca vreunul dintre ei sa-i sara femeii in ajutor. Scenele au fost surprinse…

- Chindia Targoviste a invins-o pe FCSB cu scorul de 6-3 (3-0), sambata, la Baza Sportiva FCSB din Bucuresti, intr-un meci amical, potrivit paginii de Facbook a clubului din Capitala. Pentru echipa antrenata de Viorel Moldovan au marcat Andrei Burlacu (2 goluri), Andrei Dumiter (2), Andrei…