- Ricardo Mazzi a interpretat piesa „Lost That Loving Feeling” in Bootcamp-ul lui Ștefan Banica, din sezonul 10 X Factor. Tanarul de 16 ani a impresionat cu timbrul sau vocal, insa mentorul sau a considerat ca stilul pe car el-a abordat nu i s-a potrivit.

- Claudiu Chichirau a interpretat piesa „Stone Cold” de la Demi Lovato, in bootcamp-ul lui Ștefan Banica, din sezonul 10 X Factor. In ciuda timbrului special, tanarul de 19 ani nu a avut o prestație la nivelul așteptarii, potrivit juraților.

- Catalin Budea a venit in Bootcamp-ul lui Ștefan Banica d ela X Factor sezon 10 cu o emoție imensa pe care a reușit sa o transmita pe scena. Tanarul de 19 ani a intrpretat piesa „Quite Miss Home”, cu gandul la mama lui care a suferit o intervenție chirurgicala.

- Oma Jali a urcat pe scena X FActor, sezonul 10, in Bootcamp și a interpretat magistral piesa „Woman” de la Neneh Cherry. Concurenta a reușit sa transmita emoția piesei, iar jurații au complimentat-o la unison.

- Vito Antonio a interpretat piesa „Bad Romance” de la Lady Gaga, in Bootcamp-ul celui de-al zecelea sezon X Factor. Italianul i-a incantat pe jurații Delia, Ștefan Banica, Florin Ristei și Loredana cu energia și spectacolul adus pe scena.

- Majii Elvis Silitra a oferit un show total in Bootcamp-ul sezonului 10 X Factor. Nonconformistul concurent a interpretat piesa „Can’t Hold Us” și i-a facut pe jurații Delia, Florin Ristei, Ștefan Banica și Loredana sa se simta ca la un concert.

- In Bootcamp X Factor, sezonul 10, Mirela Bogasieru a interpretat melodia What if I took it off for you?, de Nemahsis. Concurenta a urcat pe scena X Factor și a impresionat cu o sensibilitate aparte. Cum s-a descurcat in Bootcamp, concurenta din grupa lui Florin Ristei.

- In a treia ediție X Factor 10, Gabriel Florian Galiceanu a stranit controverse intre jurați cu versurile melodiei hip hop. Acesta l-a facut pe Ștefan Banica sa reproduca niște cuvinte care i-au uimit și i-au amuzat pe Delia, Florin Ristei și Loredana: "Mai, suntem la televizor", "Ce ai facut domnul…