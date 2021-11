Stiri pe aceeasi tema

- Ainhoa Sanchez a interpretat melodia Don’t You Worry ’Bout a Thing, de Tori Kelly. Tanara a reușit sa aiba un moment spectaculos și sa straluceasca pe scena, exact ca un artist. Cum s-a descurcat in Bootcamp, concurenta din grupa lui Florin Ristei.

- Raluca Oaida a interpretat melodia Rise Up, de Andra Day. Concurenta a urcat pe scena X Factor și și-a oprit singura melodia, dar a „incarcat” juriul cand a cantat a doua oara. Cum s-a descurcat in Bootcamp, concurenta din grupa lui Florin Ristei.

- Bryana Holingher a interpretat melodia Stand Up, de Cynthia Erivo. Concurenta a urcat pe scena X Factor și a impresionat cu vocea și atitudinea sa. Cum s-a descurcat in Bootcamp, concurenta din grupa lui Florin Ristei.

- Grupa de fete al carei mentor este, anul acesta, Florin Ristei, va trai emoțiile Bootcamp-ului astazi, de la ora 20.30, la Antena 1. Unsprezece locuri au fost ocupate chiar din timpul audițiilor, juratul fiind...

- Momente pline de emoție la „X factor” in aceasta seata. Ștefan Banica și Delia Matache au parte de mari surprize din partea concurenților. Momente emoționante pentru doi dintre concurenții X Factor, in aceasta seara, de la 20:30, la Antena 1. Aceștia vor avea ocazia sa iși cunoasca idolii și vor incerca…

- Andrei Duțu merge direct in Bootcamp dupa ce a reușit sa-i impresioneze pe Delia, Ștefan Banica, Florin Ristei și Loredana cu interpretarea piesei All I Want de la Kodaline. Iata cum a sunat prestația lui și ce i-au zis jurații de la X Factor 2021 sezon 10.

- La doar 26 de ani, Narcis Ianau, o prezența apreciata pe marile scene ale lumii, profita de fiecare ocazie pentru a-și forța limitele artistice. Astazi, de la 20.30, la Antena 1, Narcis ii surprinde pe jurații „X Factor” cu o interpretare inedita a unei melodii clasice. Narcis Ianau Iustin a ajuns in…

- De la agonie la extaz vor trece jurații „X Factor” in aceasta seara, de la 20.30, la Antena 1, cand rivalitațile incep sa iasa la iveala. Trooper și orchestra Metropolitana condusa de dirijor Daniel Jinga va deschide cea de-a patra ediți, cu o colaborare inedita, un mix uimitor de muzica clasica și…