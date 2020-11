X Factor 2020. Andrada Baranga, din Navodari, patru de DA si direct in Bootcamp

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca stabilita in Italia, care a avut ocazia sa cante și pentru parinții lui Ștefan Banica, ii incanta in aceasta seara pe jurați! X Factor se vede in porție dubla, in fiecare joi și vineri, de la ora 20.30, la Antena 1.

- Ștefan Banica și Florin Ristei au reușit sa descopere seara trecuta noi tineri talentați pentru grupele lor din Bootcamp, dar cautarea continua astazi! X Factor revine cu o noua ediție și o concurenta cu o poveste deosebita, in aceasta seara, de la ora 20.30, la Antena 1.

- Ioana Ilincescu vrea sa devina IT-ist, dar pasiunea pentru muzica e uriașa. Sezonul 9 al emisiunii X Factor poate fi urmarit in fiecare vineri, de la ora 20:30, la Antena 1! Ioana, la varsta de 17 ani, marturisește ca pasiunea ei pentru muzica a aparut inca de cand era la gradinița, cand a cantat intr-un…

- A fost momentul puștilor minune pe scena X Factor, seara trecuta, la Antena 1, cand Denis Costea și Alexandra Sirghi și-au adjudecat cate un loc direct in Bootcamp-ul celui de-al noualea sezon. Cea de-a sasea...

- A fost momentul puștilor minune pe scena X Factor, seara trecuta, la Antena 1, cand Denis Costea și Alexandra Sirghi și-au adjudecat cate un loc direct in Bootcamp-ul celui de-al noualea sezon.

- O prestație deosebita ridica in picioare jurații X Factor, in aceasta seara, de la Antena 1, iar cu toții sunt de acord ca tanara de 27 de ani, din fața lor, poate pleca acasa cu marele trofeu din cel de-al noualea sezon. „Ea poate sa faca tot cu vocea, nu are nevoie de niciun artificiu, de nicio poveste!…

- Marea premiera X Factor din cel de-al noualea sezon, din aceasta seara, de la ora 20.30, la Antena 1, ii va trece pe Delia, Loredana Groza, Ștefan Banica și Florin Ristei prin toate starile sufletești.

- Sezonul X Factor cu numarul 9, care va avea premiera vineri, 11 septembrie, de la ora 20.30, la Antena 1, este o mult așteptata gura de oxigen pentru toți artiștii, este de parere juratul Ștefan Banica, el insuși simțind lipsa scenei in acest an.