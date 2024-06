X autorizează în mod oficial conţinuturi pornografice ”Credem ca utilizatorii ar trebui sa poata crea, difuza si vedea continuturi sexuale atat timp cat sunt produse si distribuite in mod consensual”, anunta reteaua pe pagina intitulata ”continut adult” a regulamentului sau astfel actualizat. X officially permits pornographic content. Follow: — AF Post (@AFpost) X da asigurari ca ”impiedica ca aceste continuturi sa fie vizibile copiilor sau utilizatorilor adulti care nu vor sa fie expusi la acestea”. Reteaua de socializare nu a interzis niciodata, pana in prezent, in mod oficial videouri sau imagini erotice sau pornografice pe site de la infiintarea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

