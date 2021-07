Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana trecuta, leul a avut o evoluție descendenta fața de euro și dolar. Tendința s-a amplificat dupa ultima intalnire de politica monetara a Rezervei Federale americane. Miercuri, la finalul intalnirii Fed, s-a anunțat, in condițiile imbunatatirii starii de sanatate din Statele Unite, menținerea…

- Banca a anuntat ca noul serviciu, care va fi inaugurat oficial pe 21 iunie, va inclue tranzactii cu bitcoin si servicii de custodie, obiectivul fiind extinderea si la alte. BBVA nu va oferi consultanta pentru aceste tipuri de investitii. BBVA a explicat ca pe parcursul unei lansari graduale a observat…

- 70% dintre datele romanilor pleaca in fiecare minut in Statele Unite. Și asta pentru ca majoritatea instituțiilor, fie ca vorbim despre spitale, școli sau primarii, folosesc e-mailuri de pe platforme gratuite gazduite in America. Iar problemele nu se opresc aici: mai mult de 40% dintre adrese au fost…

- Birocratia din Romania a creat cazuri ciudate de multe ori, insa unele dosare care pot fi regasite pe rolul tribunalelor din tara sunt comice pentru unii, dar tragice si sfidatoare pentru cei care se afla in miezul problemei.

- Statele Unite considera in mod formal crimele sistematice comise de Imperiul Otoman imporiva armenilor, la inceputul secolului XX, drept acte de „genocid”, conform declaratiilor presedintelui Joseph Biden. „Statele Unite ii omagiaza pe toti armenii care au pierit in genocidul care a inceput acum 106…

- Statele Unite considera in mod formal crimele sistematice comise de Imperiul Otoman imporiva armenilor, la inceputul secolului XX, drept acte de "genocid", conform declaratiilor presedintelui Joseph Biden.

- Revolut, care este inregistrata la Londra, beneficiaza de consultanta din partea bancii americane de investitii FT Partners. Finantarea ar putea avea loc in vara. Revolut a refuzat sa comenteze informatia, despre care a afirmat ca este o speculatie. Compania a obtinut la inceputul anului trecut 500…