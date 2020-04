Wuhan, primul focar al coronavirusului, a fost redeschis. Oamenii părăsesc oraşul, după 76 de zile VIDEO Wuhan si-a redeschis granitele, dar in oras vor ramane totusi in vigoare anumite restrictii, oficialii chinezi avertizand ca amenintarea cu noii infectii este departe de a se fi terminat. Miercuri, locuitorilor orasului li s-a permis in sfarșit sa paraseasca Wuhan, capitala provinciei Hubei, lucru care le fusese interzis pe 23 ianuarie. Cu toate acestea, oamenii care intra sau ies din oraș trebuie sa indeplineasca o condiție esențiala. Ei trebuie sa demonstreze ca sunt sanatosi și ca nu au intrat recent in contact cu o persoana infectata, asta prin intermediul unei aplicații de supraveghere… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

