Wuhan: Covid-19 a plecat din piața acestui oraș din China, având ca origine un animal Doua studii publicate marti in prestigioasa revista Science concluzioneaza ca pandemia de COVID-19 a inceput in piata din orasul chinez Wuhan, indicand o foarte probabila origine animala a virusului, informeaza AFP și Agerpres. Primul studiu este o analiza geografica care arata ca primele cazuri detectate in decembrie 2019 au fost concentrate in jurul pietei. Al doilea este o analiza genomica a virusului din primele cazuri, care arata ca este foarte putin probabil ca virusul sa fi circulat pe scara larga la om inainte de noiembrie 2019. Dezbaterea a facut valva inca de la inceputul pandemiei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua studii publicate marti in prestigioasa revista Science concluzioneaza ca pandemia de COVID-19 a inceput in piata din orasul chinez Wuhan, indicind o foarte probabila origine animala a virusului, informeaza AFP. Primul studiu este o analiza geografica care arata ca primele cazuri detectate in decembrie…

- Doua studii publcate de prestigioasa revista Science conchid ca pandemia covid-19 a inceput in piata din Wuhan, in China, indicand astfel o foarte probabila orgine animala a virusului SARS-CoV-2, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Doua studii publicate marți, in revista Science concluzioneaza ca pandemia de COVID-19 a inceput in piața orașului chinez Wuhan, indicand o foarte probabila origine animala a virusului, informeaza AFP. Primul studiu este o analiza geografica care arata ca primele cazuri detectate in decembrie…

- Doua studii publicate marti in prestigioasa revista Science concluzioneaza ca pandemia de COVID-19 a inceput in piata din orasul chinez Wuhan, indicand o foarte probabila origine animala a virusului, informeaza AFP.

- Bacteria a fost descoperita la un student din Wuhan și separat in mostre de la țestoasele cu carapace moale dintr-o piața de produse alimentare, fapt care i-a speriat pe chinezii de rand, unii facand paralela cu COVID-19, potrivit Reuters . Piața alimentara in care probele de la țestoase cu carapace…

- Autoritațile au declanșat o alerta majora dupa ce o bacterie care cauzeaza holera a fost descoperita intr-o piața. Dupa ce pandemia de Covid-19 a pornit tot din China, acum se pare ca cei de acolo de confrunta cu o noua criza. Bacteria care cauzeaza holera a fost descoperita intr-o piața din Wuhan.…

- Detectarea unei bacterii in orașul Wuhan din China, care a provocat holera la un student și a fost gasita separat in mostre de la țestoase la o piața, a provocat ingrijorare in randul chinezilor. Mulți dintre aceștia au asemanat descoperirea cu inceputul pandemiei de Covid-19, potrivit Reuters . Deși…

- O bacterie care a provocat holera la un student a fost detectata in Wuhan, China, și a fost gasita separat in mostre de la țestoase cu carapace moale, la o piața alimentara. Situația a provocat panica in randul oamenilor care au asemanat situația cu cea de la inceputul epidemiei de Covid-19, scrie Reuters.