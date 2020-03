Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 87 de ani, infectat cu virusul 2019-nCoV, a fost dus sa vada rasaritul de un medic dupa ce a stat o luna intr-un spital din Wuhan, conform Mediafax.Imaginea a fost publicata pe Instagram, pe contul view.Batranul a devenit deprimat dupa ce a stat mult timp in spital.

- Un nou studiu despre coronavirus, arata ca COVID-19 poate supravietui in aer timp de cel putin 30 de minute, rezista la circa 37 de grade Celsiu si se propaga pana la 4,5 metri. Virusul SARS-CoV-2, care provoaca boala coronavirus, poate supravietui in aer timp de cel putin 30 de minute si sa se propage…

- Orașe din intreaga lume au ramas aproape pustii pe masura ce focarul de coronavirus se extinde, iar numarul de cazuri din Italia se marește de la ora la ora. Milano pare intrat in hibernare. De teama coronavirusului, numeroși locuitori stau in case. Dupa ce virusul a fost identificat pentru prima data…

- Strazi pustii, școli, spitale și restaurante inchise. Maști de protecție nu se mai gasesc niciunde. Marturiile romanilor blocați in orașele fantoma din Italia sunt cutremuratoare. Nu vor sa se intoarca in țara: „Daca a ajuns coronavirusul in Italia, garantat ajunge și in Romania. Dupa aia, unde mai…

- Vremea rea face ravagii in județul Ialomița. In momentul de fața, 40 de persoane sunt blocate in nameți, pe șoselele din județ. Cea mai grav afectata zona de furia naturii este Iazu - Baraganu. Mai multe persoane așteapta aici inca de la miezul nopții ca autoritațile sa intervina pentru a le scoate…

- Guo Jing locuieste singura in Wuhan, orasul din inima Chinei de unde a pornit epidemia declansata de coronavirusul care a devenit o urgenta globala. Captiva intr-un oras pe care abia il cunoaste, tanara a inceput sa tina un jurnal in care scrie despre gandurile care-o macina si ceea ce vede in plimbarile…

- Politistii au blocat circulatia pe mai multe strazi din Ramnicu Valcea, dupa ce jandarmii au observat un colet suspect, anunța Mediafax.Polițiștii din Valcea au fost sesizați, sambata dimineața, de catre o patrula de jandarmi, ca pe strada Calea lui Traian se afla un colet suspect. Coșmarul…