- Mii de chinezi din Wuhan au infruntat teama de COVID-19, orasul unde a aparut noul coronavirus, cu prilejul unei mega-petreceri tehno intr-un parc acvatic, care a starnit luni valva pe retelele de socializare, informeaza AFP. China, locul de unde a aparut epidemia de COVID-19 la sfarsitul…

- Companiile de asigurari au lansat mai multe tipuri de polițe menite sa acopere anumite riscuri care apar in contextul pandemiei de coronavirus. Astfel, se pot achiziționa poliție de viața, de sanatate și pentru calatoria in timp de pandemie. Acestea asigura de la biletele de avion, pentru cursele care…

- In 13 contracte si acorduri cadru facute in 4 luni, Unifarm a vandut masti, combinezoane, ochelari, alcool sanitar si dezinfectanti catre Armata de 3,89 milioane de euro. Educatia a cumparat de la Unifarm masti in valoare totala de 1,1 milioane de euro, scrie presacurata.ro. Ultimul acord de 371.000…

- O ancheta efectuata de publicația britanica The Times arata ca cercetatorii chinezi ar fi descoperit urmele unui virus asemanator cu cel care provoaca Covid-19 inca din 2013. Mostrele ar fi fost stocate in laboratorul din Wuhan, regiunea de unde a pornit pandemia. Dezvaluirea ne aduce cu un pas mai…

- Nivelul de anticorpi al pacienților care s-au vindecat de Covid-19 a scazut abrupt la 2-3 luni dupa infectare, atat la cei simptomatici, cat și asimptomtici, arata un studiu realizat in China, descoperire ce ridica intrebari privind durata oricarei forme de imunitate contra noului coronavirus, transmite…

- Shanghai Junshi Biosciences a inceput un studiu in stadiu incipient in China pentru a testa un tratament preventiv, cu anticorpi, impotriva COVID-19, a declarat compania intr-un comunicat, duminica, transmite Reuters. Medicamentul experimental, JS016, urmeaza de asemenea sa fie testat pe oameni in Statele…

- Orașul Wuhan, centrul focarului de coronavirus din China, a efectuat, duminica, 1.146.156 de teste pentru a-i identifica pe transportatorii asimptomatici ai virusului. In contextul efortului de testare chinez, suprapus efectelor devastatoare din SUA, unde s-au inregistrat aproape 100.000 de decese,…

- O cercetare a Institutului American de Fizica a constatat ca picaturile de saliva pot parcurge o distanta de peste cinci metri in cinci secunde in conditiile unei brize usoare, de circa 4 km/h, astfel ca menținearea unei distanțe sociale de doi metri pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2 ar putea…