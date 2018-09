​WTAGuangzhou:Ana Bogdan a abandonat n meciul cu McHale din primul tur

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a abandonat, marti, in prima runda a turneului WTA de la Guangzhou (China), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, la scorul de 4-6, 6-3, 3-1 pentru Christina McHale (SUA). Meciul s-a oprit dupa o ora si 51 de minute, in care americanca (26 ani,…

- Petre Apostol Dupa o pauza de doua saptamani, jucatoarea prahoveana de tenis Ana Bogdan (locul 80 in clasamentul mondial) revine in circuitul WTA, luand parte la turneul de categorie International care se desfașoara in China, la Guangzhou, pe suprafața dura, intrecere dotata cu premii totale de 250.000…

- Irina Begu a fost invinsa de Qiang Wang, din China, iar Ana Bogdan a pierdut in fata Karolinei Pliskova. Irinei i s-a facut rau in setul al doilea, iar un doctor i-a verificat pulsul si i-a luat tensiunea.

- Irina Begu (59 WTA) a fost eliminata in turul 2 de la US Open de jucatoarea chineza Qiang Wang (52 WTA), scor 3-6, 1-6, la capatul unui meci de doar o ora și 21 de minute. Dupa un inceput echilibrat, romanca a pierdut fraiele partidei, iar jucatoarea chineza n-a mai avut nicio emoție pana la final.…

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan a ajuns in runda finala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la New Haven (Connecticut), dotat cu premii totale de 799.000 de dolari, dupa ce a trecut de rusoaica ...

- Jucatoarea franceza de tenis Pauline Parmentier, favorita numarul 7 si ocupanta locului 65 WTA, a abandonat, miercuri, in turul doi al turneului BRD Bucharest Open, gazduit in aceste zile de Arenele BNR din Capitala. Parmentier, care in turul 1 o eliminase pe romanca Alexandra Dulgheru, s-a retras in…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 7-5, 6-0, pe chinezoaica Saisai Zheng, locul 126 WTA. Meciul de joi a devenit complicat pentru Simona Halep, dupa un bun inceput al romancei. Din fericire pentru…