- Simona Halep a declarat ca nu a inceput inca sa foloseasca racheta și le transmite tutror ca "totul va fi bine". "Salutare, tuturor! Vreau sa va dau detalii despre accidentarea mea. Piciorul arata bine. Am inceput sa alerg, nu joc inca tenis, dar faptul ca pot sa fac antrenamente este un lucru…

- Simona Halep, deținatoarea en-titre a trofeului de la Wimbledon, a fost comparata cu Roger Federer și Rafael Nadal când Barbara Schett, fosta jucatoare pe locul 7 în topul mondial, acum analista, a identificat asemanari între atitudinea mentala a celor trei campioni.„Cred…

- Simona Halep a postat un filmulet pe retelele de socializare in care arata ca si-a inramat racheta de la Wimbledon, alaturi de o poza cu trofeul. De asemenea, ea a transmis un mesaj fanilor spunandu-le sa fie pozitivi in aceasta perioada.

- Presa internaționala lauda inițiativa Simonei Halep de a dona bani pentru echipamente medicale in Romania. Saptamana trecuta, jucatoarea de tenis a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook in care a anunțat ca doneaza bani pentru echipamente medicale in București și Constanța.In vreme ce jucatoarele…

- Mircea Rednic, antrenorul celor de la Poli Iasi, a declarat astazi ca jucatorii sai vor ajunge cu banii la zi saptamana viitoare. Tehnicianul s-a oferit sa ajute clubul cu bani, așa cum s-a intamplat cand o antrena pe Dinamo, insa a fost refuzat. „Aranjasem sa sparg o banca pentru a plati restantele,…

- Simona Halep s-a relaxat, marti seara, și a participat la petrecerea jucatoarelor. Romanca a atras toate privirile cu o rochie neagra pana la genunchi, ținuta fiind apreciata de toți cei prezenți. "Iubesc sa fiu aici. E foarte frumos sa ai un asemenea turneu. Sunt gata sa joc. E o…

- Simona Halep a anuntat pe Twitter ca a donat 20.000 de dolari pentru victimele incendiilor de vegetatie din Australia. "Sunt bucuroasa sa anunt ca am donat 20.000 de dolari pentru victimele incendiilor de vegetatie. O sa ma port exemplar de acum înainte, promit, Darren!", a scris…

- Simona Halep a calculat ca l-a enervat de zece ori pe Darren Cahill in timpul meciului disputat, marti, cu Ajla Tomljanovic, astfel ca va dona 2.000 de dolari pentru victimele incendiilor de vegetatie din Australia. Victoria din optimile turneului de la Adelaide ii asigura romancei un premiu brut de…