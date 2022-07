Stiri pe aceeasi tema

- Tatjana Maria (103 WTA) a furnizat inca o surpriza la Wimbledon 2022: sportiva in varsta de 34 de ani a salvat doua mingi de meci impotriva letonei Jelena Ostapenko (favorita 12) și s-a calificat in sferturile turneului de la All England Club.

- Sorana Cirstea (locul 32 WTA) a ratat calificarea in turul trei la Wimbledon. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa, miercuri, in trei seturi (6-3, 1-6, 7-5) de nemțoaica Tatjana Maria (103 WTA). Cirsteaa pierdut primul act cu 3-6, dupa ce a fost condusa cu 3-0 si 5-2. In setul secund, romanca a…

- Gabriela Ruse s-a calificat in optimile turneului de la Birmingham (WTA 250), dupa ce a trecut in doua seturi de chinezoaica Qiang Wang (146 WTA, fosta ocupanta a locului 12 mondial in septembrie 2019).

- Jelena Dokic, fosta ocupanta a locului 4 in clasamentul WTA (in august 2002), a dezvaluit luni, pe rețelele de socializare, ca a fost la un pas de sinucidere la sfarsitul lunii aprilie. Fosta jucatoare de tenis din Australia dorea astfel ca „toata tristetea si durerea sa dispara” dupa o despartire,…

- Inca o surpriza mare a avut loc pe tabloul feminin de simplu de la Roland Garros 2022: Maria Sakkari (a patra favorita și semfinalista la ediția din 2021) a fost eliminata in turul al doilea de Karolina Muchova (locul 81 WTA).

- Campioana la Grand Slamul de la Paris la ediția din 2021, Barbora Krejcikova a fost eliminata de la Roland Garros inca din runda inaugurala. Locul 2 in ierarhia mondiala, sportiva din cehia a cedat surprinzator impotriva franțuzoaicei Diane Parry (97 WTA).

- Ons Jabeur, una dintre cele mai in forma jucatoare din circuitul WTA, a parasit turneul Grand Slamul de la Roland Garros inca din runda inaugurala: tunisianca a pierdut in fața polonezei Magda Linette (56 mondial).

- SCM Timisoara incheie joi sezonul regular cu un meci pe teren propriu in compania celor de la CSM VKSC Miercurea Ciuc. Indiferent de rezultat „leii” vor incheia prima parte a sezonului pe pozitia a 6-a, ceea ce le va aduce o infruntare in faza urmatoare cu ocupanta locului 3, loc inca disputat. Initial,…