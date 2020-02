Stiri pe aceeasi tema

- Spaniola Garbine Muguruza, care a disputat duminica sambata finala Openului Australiei la tenis, nu isi va apara titlul in turneul WTA de la Monterrey (Mexic), care va marca revenirea in circuitul profesionist a belgiencei Kim Clijsters, dupa o pauza de opt ani. Muguruza este castigatoarea trofeului…

- Cori Gauff (67 WTA) a fost condusa de Sorana Cîrstea (74 WTA) cu 1-0 la seturi și cu 3-0 în decisiv, dar în final a ieșit învingatoare. Sportiva de 15 ani a declarat la conferința de presa ca a avut încredere tot timpul ca poate reveni și a dezvaluit care a fost cheia pentru…

- Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul de miercuri, zi în care va avea loc și meciul dintre Sorana Cîrstea (74 WTA) și Cori Gauff (67 WTA). Prima confruntare dintre cele doua jucatoare se va disputa pe Melbourne Arena, nu mai devreme de ora 03:50 (ora României).Înaintea…

- Jucatoarea japoneza de tenis Naomi Osaka, nr. 3 mondial, va fi antrenata de belgianul Wim Fissette, cel care a colaborat in 2014 si cu romanca Simona Halep, relateaza L'Equipe. Osaka, castigatoare la US Open 2018 si Australian Open 2019, va fi antrenata de Wim Fissette, cel care in acest an a fost…

- Simona Halep este depașita doar de Serena Williams, dar se afla inaintea unor campioane precum rusoaica Maria Sharapova sau belgianca Kim Clijsters. Podiumul este completat de Angelique Kerber. "Locul 1 mondial la finalul anilor 2017 si 2018 (a incheiat in Top 5 si in cei trei ani anteriori),…

- Jucatoarea de tenis Naomi Osaka a ales antrenorul cu care va colabora in anul 2020. este vorba de belgianul Wim Fissette, care a antrenat-o și pe Simona Halep, anunța ziare.com.Naomi Osaka a ajuns la o ințelegere cu belgianul Wim Fissette, care o va antrena incepand de anul viitor. Au fost puse la punct…

- Simona Halep ocupa primul loc in top 5 al celor mai surprinzatoare infrangeri din circuit, potrivit WTA.WTA a alcatuit un top 5 al celor mai surprinzatoare infrangeri din circuit in 2019, iar primul loc este ocupat de Simona Halep, relateaza Hotnews. Este vorba despre eșecul romancei in turul al doilea…

- "Townsend a oprit seria victorioasa a romancei in turneele de Grand Slam cu o revenire care i-a lasat pe spectatori fara cuvinte", a notat WTA. Top 5 infrangeri in 2019: 5. Sofia Kenin vs Ashleigh Barty 6-7(5), 6-3, 6-4 4. Victoria Azarenka vs Elina Svitolina 4-6, 6-1, 7-5 3. Bianca Andreescu vs Angelique…