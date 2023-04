Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse (160 WTA) a ratat duelul romanesc cu Alexandra Cadanțu-Ignatik din optimile turneului ITF W60 Chiasso, dupa ce a fost invinsa de fosta ocupanta a locului 3 mondial, Elina Svitolina.

- Stoltenberg a adaugat, in cadrul conferintei de presa de la finalul reuniunii ministrilor de externe ai NATO, ca Alianta Nord-Atlantica monitorizeaza cu atentie tot ce face China si s-a referit la faptul ca Beijngul si Moscova au semnat chiar inainte de invadarea Ucrainei un parteneriat fara limite,…

- Orice furnizare de catre China a unui ajutor letal pentru Rusia in timpul razboiului din Ucraina ar fi o ”greseala istorica cu consecinte profunde”, a declarat miercuri, 5 aprilie, la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. De asemenea, șeful NATO a adaugat in cadrul conferintei de…

- Președintele Klaus Iohannis a ținut sa transmita un mesaj cu ocazia Zilei NATO, fiind și ziua in care se implinesc 19 ani de la aderarea Romaniei. Iohannis trage un semnal de alarma și arata ca Europa se confrunta cu o criza de securitate fara precedent in istoria NATO. ”Sarbatorim astazi, 2 aprilie,…

- Vicepresedinta Bulgariei, Ilijana Iotova, a indemnat duminica la negocieri intre Rusia si Ucraina, dupa anuntul presedintelui rus Vladimir Putin ca Rusia va desfasura in Belarus arme nucleare tactice, ca reactie in urma deciziei Marii Britanii de a oferi Ucrainei munitii cu uraniu saracit, transmite…

- Fosta ocupanta a locului 3 in ierarhia WTA, Elina Svitolina este de parere ca organizatorii de la Wimbledon trebuie sa mențina și la ediția din acest an interdicția dictata in 2022 impotriva sportivilor din Rusia și Belarus.

- Aceasta opereaza atat in Rusia cat si in Belarus, realizand aproximativ jumatate din profitul sau in Rusia.Masura a fost anunțata de presedintele ucrainean Volodimir Zelenski alaturi de o serie de sanctiuni care vizeaza 182 firme din Rusia si Belarus, precum si trei persoane fizice.Firmele sunt implicate…