- Jucatoarea Ana Bogdan, locul 102 mondial, a fost eliminata, vineri, in sferturile de finala ale turneului de categorie WTA250 de la Istanbul. Romanca a fost invinsa de rusoaica Veronika Kudermetova, locul 29 WTA si cap de serie 3, scor 2-6, 6-3, 6-3. Pentru calificarea in sferturile…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, vineri, dupa abandonul frantuzoaicei Fiona Ferro. Ferro s-a retras din motive medicale dupa ce Cirstea a castigat primul set cu 6-4 si era 40-40 in primul…

- Ana Bogdan este intr-o forma fantastica. Romanca s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, dupa ce a invins-o, joi seara, pe cehoaica Barbora Krejcikova, cu 6-3, 6-3. Ana Bogdan (28 ani, 102 WTA) a obtinut victoria dupa o ora…

- ​Ana Bogdan s-a calificat, joi, în sferturile turneului "WTA 250" de la Istanbul. Românca a obținut o victorie impresionanta, scor 6-3, 6-3, în fața favoritei cu numarul 5, Barbora Krejcikova (Cehia, 42 WTA).Românca a avut nevoie de o ora și 21 de minute pentru…

- *Sorana Cirstea (67 WTA) si Ana Bogdan (102 WTA(s-au calificat in turul al doilea al turneului de categorie WTA 250 de la Istanbul. Sorana Cirstea a trecut in prima mansa, cu scorul de 6-4, 7-6 de ucraineanca Katerina Kozlova (130 WTA), dupa un meci de doua ore.Romanca a pornit foarte bine ambele seturi,…

- Sorana Cirstea și Ana Bogdan s-au calificat marți in optimile de finala ale turneului de la Istanbul, unul de categorie WTA 250 și desfașurat pe zgura Sorana Cirstea, 31 ani și 67 WTA, a invins-o pe ucraineanca Katerina Kozlova, 27 de ani și 130 WTA cu 6-4, 7-6 (6). Romanca urmeaza sa se dueleze pentru…

- Naomi Osaka, favorita numarul 2 a turneului de tenis feminin de la Miami, a fost eliminata in sferturile de finala ale Miami Open, de grecoaica Maria Sakkari, numarul 25 mondial. In semifinale s-au mai calificat Ashleigh Barty, Elina Svitolina și Bianca Andreescu. Sferturile de finala de la…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina (5 WTA, principala favorita) a fost eliminata joi in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce s-a inclinat in doua seturi, 6-2, 6-4, in fata belarusei Victoria Azarenka (14 WTA,…