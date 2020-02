Stiri pe aceeasi tema

- Revenita pe teren dupa o pauza de aproape opt ani, Kim Clijsters a prestat un joc peste așteptari în fața unei jucatoare care a jucat de curând o finala de Grand Slam. Belgianca nu a putut însa sa îi faca fața lui Garbine Muguruza și a parasit competiția. Același lucru s-a întâmplat…

- In afara de Rusia, China devine o amenintare din ce in ce mai mare la adresa celor trei state baltice - Letonia, Lituania, Estonia - toate membre UE si NATO, mentioneaza Serviciul de Informatii Externe al Estoniei in raportul sau anual, dat publicitatii miercuri, potrivit dpa, scrie agerpres.ro.…

- Programul sferturilor finala ale Australian Open pe tabloul de simplu feminin, in ordinea de pe tablou, sunt urmatoarele:Ashleigh Barty (Australia), locul I WTA - Petra Kvitova (Cehia), locul 8 WTA si cap de serie numarul 7 Sofia Kenin (SUA), locul 15 WTA si cap de serie numarul 14…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova, favorita 2, a intregit sambata lista favoritelor care au parasit Australian Open de la Melbourne, dupa ce a fost eliminata in turul 3 de rusoaica Anastasia Pavliucenkova cu 7-6 (4), 7-6 (3). Cu o zi inainte, Serena Williams, campioana en titre Naomi Osaka…

- Karolina Pliskova (Cehia, 2 WTA și favorita 2) a parasit înca din turul al treilea Australian Open, dupa ce a fost învinsa de Anastasia Pavlyunchenkova (Rusia, 30 WTA, cap de serie 30).Pavlyucenkova s-a impus dupa un meci care a durat doua ore si 25 de minute si a obtinut prima ei…

- Jucatoarea americana de tenis Madison Keys, locul 11 WTA si cap serie numarul 10, a acces in turul al treilea la Australian Open dupa ce a invins-o miercuri in doua seturi, 7-6 (7/3), 6-2, pe olandeza Arantxa Rus, aflata pe pozitia a 93-a in ierarhia mondiala. Urmatoarea adversara a americancei…

- In perioada 9 - 26 ianuarie, Digi Sport va transmite in DIRECT peste 60 de meciuri de la Campionatul European de Handbal Masculin care se va desfașura, in premiera in istoria competiției, in trei țari: Austria, Norvegia și Suedia. Turneul aliniaza la start 24 de reprezentative, repartizate in șase…

- Profitul Gazprom scade cu 45%, din cauza prețurilor mai scazute și difersificarii surselor de aprovizionare din Europa Grupul rus de stat Gazprom a raportat un declin de 45% al profitului net in trimestrul trei din 2019, la 212 miliarde de ruble (3,32 miliarde de dolari), comparativ cu perioada similara…