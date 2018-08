Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in sferturile turneului Premier 5 de la Cincinnati dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața ucrainencei Lesia Tsurenko, 29 de ani, 44 WTA, scor 6-4, 6-1. Liderul mondial va juca in semifinale, in aceasta seara, cu bielorusa…

- "A fost dificil pentru ca este o adversara dificila, care alterneaza ritmul. Cred ca amandoua am avut probleme, mingile au fost grele, conditiile nu sunt usoare. Ma bucur ca m-am calificat si in aceasta seara o sa mai am un meci, sunt obisnuita cu asta", a spus Simona Halep in interviul de pe teren.…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat in sferturile turneului Premier 5 de la Cincinnati dupa victoria in doua seturi cu australianca Ashleigh Barty (16 WTA). Liderul mondial s-a impus cu 7-5, 6-4, dupa o ora și 30 de minute de joc. Vezi AICI FOTO de la meci! Jucatoarea noastra nu va avea prea mult…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3, pe australianca Ajla Tomljanovic, locul 58 WTA, venita din calificari, in turul al doilea al turneului de categorie Premier, in care a fost direct acceptata. Meciul a fost intrerupt miercuri, in decisiv, la scorul de 4-3, iar joi…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, joi, cu scorul de 4-6, 6-3, 6-3, pe australianca Ajla Tomljanovic, locul 58 WTA, venita din calificari, in turul al doilea al turneului de categorie Premier, in care a fost direct acceptata. Meciul a fost intrerupt miercuri, in decisiv, la scorul de 4-3, iar…

- Simona Halep (1 WTA), principala favorita, va debuta la turneul Premier 5 de la Cincinnati (SUA) in noaptea de miercuri spre joi, direct in turul secund, acolo unde o va intalni pe australianca de origine croata Ajla Tomljanovic (locul 58 WTA). Meciul este programat de la ora 02:00 (ora Romaniei), fiind…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru a treia oara in finala turneului de la Roland Garros, dupa ce a invins-o, joi, cu scorul de 6-1, 6-4, pe spaniola Garbine Muguruza, locul 3 WTA. Pentru jucatoarea romana, aceasta va fi a patra finala a cariera la un turneu de Grand Slam, a doua din…